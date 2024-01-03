選情分析／吳秉叡步步為營「爭3連霸」！蔣欣璋世代交替「奪回主場」

▲蔣欣璋主張「世代交替」，而吳秉叡在新莊大票倉勤耕多年。（圖／翻攝蔣欣璋、吳秉叡FB）



網搜小組／劉維榛報導

繼上周在館長直播聊「居住正義、盼修少事法」後，新北市第4選區國民黨候選人蔣欣璋將在5日「合體吳子嘉」；而該民進黨候選人吳秉叡也喊話，6日新莊選前晚會，總統蔡英文與賴清德、 蕭美琴都會親自出席拉票。距離選戰剩10天，吳秉叡上屆以55.13%奪勝，此次蔣欣璋實力也不容小覷，讓選情難分軒輊。

蔣欣璋在粉專表示，本周五下午2點將合體美麗島電子報董事長吳子嘉，還有主持人陳麗旭，三人一同在新莊後港昭德宮舉辦「廟口開講」。蔣欣璋也向選民喊話，「身為新莊人的你，知道過去八年新莊立委在做什麼嗎？對於未來四年新莊及台灣的發展又有甚麼想法？」言語中火藥性十足，顯見要隔空較勁強大勁敵吳秉叡。

而吳秉叡也在粉專號召選民參加本周六的「新莊選前晚會」，當天蔡英文現身強棒拉票，還有賴清德、蕭美琴與他站台助陣，「熱愛民主自由的朋友，當天與我們一起站出來為台灣加油。」

進一步選前分析，新北第4選區有中平里等75里，區內人口約有42.3萬人，選民結構綠略大於藍，但隨著北新莊重劃區人口流入，藍綠板塊也悄悄出現改變。吳秉叡2016年以62.98%高票當選，當年新莊由藍天變綠地，2020年則以55.13%獲得連任，地方扎根相當深厚，加上與中央密切合作爭取不少重大建設，像是改善五股交流道、捷運環狀線二期、捷運萬大線等。

看似「穩中求勝」的局面，但吳秉叡陣營擔心，選情穩容易被敵營操作成「躺著選」，尤其有中央執政的包袱所在，讓他必須步步為營向選民搏感情拉票。

繼上一屆陳明義以37.13%落敗給吳秉叡，此次藍營打出新人牌應戰，後起之秀蔣欣璋跟隨父親蔣根煌陣營問政，以及有擁有幾10年議員、議長的基層實力，且他願意傾聽年輕人與世代交替的聲音，加上曾在新加坡讀書，擁有更寬闊的國際觀，盼能2024能綠地變藍天「奪回主場」。