陳時中稱「說我涉內線交易就提告」　柯辦發言人批：故意轉移焦點

▲前衛福部長陳時中。（圖／記者陳家豪攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於國民黨立委候選人廖偉翔等人日前質疑高端疫苗採購，前衛福部長陳時中回應，內線交易等傳聞跟衛生單位一點關係都沒有，若有人提及他涉內線交易他一定提告。對此，民眾黨總統參選人柯文哲競辦發言人吳怡萱開嗆，大家質疑的是他當時身為衛福部長有沒有放水或護航，三期臨床試驗尚未通過就緊急通過EUA，結果陳時中卻故意轉移焦點，和百姓玩文字遊戲，還說疫苗採購合約是「保存」不是「封存」，再次挑戰國人的智商。

針對高端疫苗合約，吳怡萱今日在臉書發文指出，高端到底有沒有問題，從這些人說的話中就可以知道「大有問題」。她痛批，政府帶頭護航放水、草菅人命，還試圖硬拗卸責，高端「一路開綠燈」、「採購價格不低於700元」的錄音檔曝光，結果高端卻針對「投資人個資法」提告，間接證明錄音檔是真的，而事後證明「一路開綠燈」也是真的。

至於陳時中說「有人說他內線交易就提告」，吳怡萱開嗆，有人質疑他內線交易嗎? 人家說「上千民進黨人」，有人點名陳時中嗎？大家質疑的是他當時身為衛福部長有沒有放水或護航，三期臨床試驗尚未通過就緊急通過EUA，結果陳時中故意轉移焦點，和百姓玩文字遊戲，還說疫苗採購合約是「保存」不是「封存」，再次挑戰國人的智商。

吳怡萱質疑，過去多少立委要調閱資料，都被塗黑保密，民進黨果然很會「超譯」，走私叫超買、跳電叫超載，現在封存變保存，這就是現在的執政黨，動用國家機器、挑戰國人智商，拗也要拗到底，這樣的「撞車式執政」真的是對的方向嗎？該換駕駛了。