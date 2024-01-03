華為余承東談今年展望：加速推動鴻蒙系統應用

▲余承東。（圖／CFP）

文／中央社

華為常務董事、終端業務CEO、智慧汽車解決方案BU董事長余承東2日透過發內部信表示，展望2024，華為今年要加速推動各類鴻蒙原生應用的開發，打贏技術底座和三方生態兩大最艱鉅的戰鬥。

據中國搜尋引擎搜狗，鴻蒙是華為研發的分散式作業系統，2019年8月9日在東莞舉辦的2019年消費者業務開發者大會上正式發布，適用於手機、平面、電視、智慧型汽車、穿戴式裝置等終端設備。

中國媒體第一財經今天報導，余承東透過內部信告訴員工：「接入鴻蒙的設備數量已超過7億台，原生鴻蒙生態迎來開局之年，頭部互聯網應用紛紛加入，掀起了鴻蒙千帆起的開發熱潮。」

展望2024年，余承東表示，今年是原生鴻蒙的關鍵年，要加速推動各類鴻蒙原生應用的開發，集中打贏技術底座和三方生態兩大最艱鉅的戰鬥。

他說，鴻蒙將提供消費者高端精緻、簡單易用、極致流暢、純淨安全的體驗；透過操作系統層面的整合，關鍵能力底層化、通用能力全局化，推動中國產業高品質發展。

余承東還說，沒有等出來的未來，只有闖出來的明天，「經歷A國多輪制裁的極端困難後，頑強地活了下來。如今終於重返賽道，那些打不死我們的，只會讓我們更強大」。

上海證券報報導，據華為官方數據，截至2023年8月，鴻蒙生態的設備數量就已超過7億，已有220萬開發者投入到鴻蒙生態的開發。