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大陸 大陸焦點 特派現場

華為：撐過嚴峻考驗　公司經營基本回歸常態

▲華為Mate 60全系列開售，多地門市出現預購取貨及訂購人潮。（圖／CFP）

▲華為今年推出的新機Mate 60。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為輪值董事長胡厚崑29日在新年致辭中表示，經過數年艱苦努力，華為經受住了嚴峻的考驗，公司經營基本回歸常態，預計2023年實現銷售收入超過7000億元人民幣，其中ICT基礎設施業務保持穩健，終端業務好於預期，數字能源和雲業務實現良好增長，智能汽車解決方案競爭力顯著提升。

胡厚崑提到，艱苦的努力讓他們活了下來並獲得成長，但挑戰依然嚴峻，地緣政治、經濟週期的不確定性，技術制裁、貿易壁壘的持續影響，正深刻重塑著全球產業鏈結構和商業規則。

胡厚崑指出，無論外部環境怎麼變化，他們堅信數字化、智能化、低碳化是最確定的發展趨勢，「我們要保持戰略定力，充分發揮自身在產業組合、技術創新和複雜軟硬件平台的綜合優勢，攜手生態夥伴，持續為客戶提供高質量的產品和服務。」

▲華為消費者業務CEO余承東。（圖／CFP）

胡厚崑說，「我們要積極擁抱機會窗，把有限的資源投入在最關鍵的戰略方向上。當前，大模型的突破，使人工智能從作坊式開發、場景化定制走向工業化開發、規模化應用，大模型需要大算力，我們要打造世界領先的算力底座，繁榮千行萬業。」

胡厚崑指出，2024年，各業務單元都要聚焦價值創造，多打糧食。ICT基礎設施業務充分發揮在計算、存儲、網路等領域的綜合優勢，以系統工程能力全面支持好各行業的數字化轉型與智能化升級，做穩公司的壓艙石。運營商業務要支撐客戶網路流量填充、業務創新和網路演進，助力運營商商業成功。終端繼續致力於打造王者產品，構築有溫度的高端品牌。

胡厚崑強調，大的戰略方向已基本確定，公司會繼續精簡機關，簡化管理，蕭規曹隨，適度優化。作戰權力下移，預算管理上收。各業務單元要盡快提升經營管理能力和意識，獨立承擔端到端的經營管理責任。持續推進合同在代表處審結，實現代表處自主經營、自主決策。

胡厚崑還說，人需要沈澱與積累，才能變得更強大，「過去我們沒有因巨大的壓力而放棄，我們也不因外界的讚揚而浮躁。前路依然艱險，歷史始終眷顧那些有信念的人。」

▲華為Mate 60全系列開售，多地門市出現預購取貨及訂購人潮。（圖／CFP）

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