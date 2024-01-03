保育生態給獎金！花蓮288農友參與　今年再納入3鄉鎮

▲生態服務給付成果分享會。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為保全淺山及平原之農田、濕地等重要生態系，花蓮縣政府推動重要棲地生態服務給付計畫，透過「生態薪水」鼓勵農民營造有利生物多樣性保育的棲地環境，讓生產結合生態，共同營造花蓮幸福生活。

▲農友田間生態觀察記錄明信片。



花蓮縣長徐榛蔚表示，縣府就農業部林業及自然保育署「瀕危物種及重要棲地生態服務給付推動方案」提出生態服務給付計畫，透過獎勵金，邀請並輔導農友營造田區友善環境，讓農田不只能生產作物，更是與自然生態及野生動物能和樂共存的重要棲所。

▲卓溪鄉南安地區農友生態紀錄明信片。



花蓮縣自2021年度開始推行，到2023年已有288位農友一同參與生態服務給付計畫，申請面積近261公頃，展現本縣農友生態保育的成果，以及縣府推動生態給付的決心。透過農友的田區生態觀察，記錄到包含食蛇龜、柴棺龜、環頸雉還有食蟹獴等多種保育類野生動物，農友才發現原來田裡有這麼多野生動物，維護田區環境健康不只是照顧農作，也保護這片土地上共同生存的動植物。

▲縣府為合作農友舉辦友善農地環教課程。



為了讓農友看見守護田區的成果，縣府特別用田區拍攝到的生態影像製作成明信片和農友分享，感謝農友為了生態環境的付出與努力。看見自己拍攝的生態明信片，農友覺得既開心又感動。豐濱鄉的農友吳明和表示，生態給付這個計畫很棒，讓他可以趁這個機會提供誘因，拉著其他農友一起做生態友善的事情，他覺得很快樂。

▲南安環教課程。



縣長徐榛蔚指出，為了擴大守護重要的農田環境，縣府積極向中央爭取，除了既有的吉安鄉、壽豐鄉、豐濱鄉、卓溪鄉與富里鄉，今年生態給付實施範圍將增加光復鄉、瑞穗鄉及玉里鎮，預計於4月份辦理說明會並開放申請，歡迎農友一起來營造友善生態的農田環境，公告訊息將發布於縣府網站。