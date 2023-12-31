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大陸 大陸焦點 特派現場

2023中國十大政經社會事件（下）：甘肅大地震、李尚福免職

▲▼甘肅6.2地震。（圖／CFP）

▲甘肅6.2地震，多數房屋遭震垮。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

隨著2023年進入尾聲，中國在政治經濟上也發生了諸多變化，包括甘肅大地震造成一千多人死傷，預估損失5.32億人民幣、國防部長遭免職等。《東森新媒體ETtoday》整理出「2023年中國十大政經社會事件」，分成上下兩篇，與讀者們一同回顧這些重大事件。

▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲習近平於本次人大會上簽署第十二號、第十三號、第十四號主席令。（圖／路透）

第十四屆人大常委會：政務人事定案

中國大陸第十四屆全國人大常委會第六次會議10月24日第六次會議決議，免去李尚福國務委員、國防部部長職務，之前遭免職的前外交部長秦剛正式免去國務委員。

除此之外，也免去王志剛科學技術部部長職務，任命陰和俊為科學技術部部長；免去劉坤財政部部長職務，任命藍佛安為財政部部長。

當日，中國大陸國家主席習近平簽署第十二號、第十三號、第十四號主席令。

▲大陸國務委員兼國防部長李尚福。（圖／CFP）

▲大陸前國務委員兼國防部長李尚福。（圖／CFP）

前大陸國防部長李尚福遭免職理由？

李尚福在免職前，最後一次公開露面是在8月29日，在北京舉行的第三屆中非和平安全論壇，其發表主旨演講。該場論壇有近50個非洲國家及地區組織百餘名高級代表參與。後來李尚福以健康因素，突然取消9月7日越南國防領導階層預定活動。

而後李尚福突神隱兩週以上。多家外媒指出，李尚福曾擔任中共中央軍委裝備發展部部長，可能涉及「貪腐」等弊案正在接受調查。不過大陸官方並未正式說明李尚福遭免職的理由。

人大常委會12月29日第七次會議決議，任命解放軍前海軍司令「董軍」為新任國防部長。

▲中歐班列貨櫃箱。（圖／CFP）

▲中歐班列貨櫃箱在一帶一路中扮演重要的角色。（圖／CFP）

一帶一路10週年

第三屆「一帶一路國際合作高峰論壇」開幕式10月18日在北京舉行，俄羅斯總統普丁、塞爾維亞、巴基斯坦、阿根廷等國總統也親自到場。執得一提的是，正好時值一帶一路倡議提出10年之際。

經過10年的黃金發展期，除受新冠疫情影響，大陸自身也面臨「經濟衰退」問題，使得「一帶一路」的投資不如此前。此倡議在歐洲的指標性國家義大利，極可能在政府換屆後決定退出；巴基斯坦瓜達爾港建設工程，也因為建成後「租給大陸43年，9成收益歸中方」等條件，使民眾出現抗議要求權力對等的聲音。

此倡議是習近平在大陸經濟發展上的重要擘劃。不過，隨著隱憂及外界疑慮浮現，衍生出「舉債他國」、「以商逼政」等雜音，在東西方大國角力的經濟合作模式下，未來充滿變數。

▲華為Mate 60,麒麟9000s晶片。（圖／CFP）

▲華為Mate 60系列開賣不少民眾搶先體驗。（圖／CFP）

華為Mate 60系列成市場新爆款

大陸3C龍頭華為在9月25日的秋季發布會前搶先推出Mate 60系列，而旗艦機Mate 60 RS、Mate 60 Pro系列則擺在發布會上推出。隨著華為Mate 60 系列成為消費電子市場久違新爆款，萎靡多年的下游供應商也迎來曙光。

Mate 60系列問世，除了備受關注的華為衛星通訊、星閃技術等創新技術的供應商，光學、面板、結構件等公司都處於加速生產階段。

2020年9月，美國將華為納入EAR，讓曾為手機產業強勁的參與者的華為市佔率開始急轉直下，甚至到2023年第一季，市佔率僅只有2％。此次Mate 60系列的推出，是華為近年來最亮眼的成績，也成為本季手機市場的新爆款產品。

▲甘肅強震導致青海臨近村莊民宅被土石流滅頂。（圖／翻攝微博）

▲甘肅強震導致青海臨近村莊民宅被土石流滅頂。（圖／翻攝微博）

甘肅大地震預估損失人民幣5億元

甘肅省臨夏州積石山縣12月18日深夜11時59分發生規模6.2地震，造成重大傷亡。甘肅省農業農村廳初步估算，截至12月23日上午8時，甘肅農牧漁業直接經濟損失5.32億元（人民幣，下同）。

據相關單位初步統計，當地種植業經濟損失1.02億元、畜牧業經濟損失3.45億元、漁業經濟損失0.05億元、農業系統辦公用房毀損造成0.8億元損失。

大陸官媒指出，截至12月22日上午8時，積石山地震已造成甘肅117人死亡、781人受傷；截至12月21日晚間10時，已造成青海海東市31人遇難、198人受傷，並有3人失聯。

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關鍵字：

中國十大事件華為甘肅地震李尚福一帶一路

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