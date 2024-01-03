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台南碳烤店酒後群毆　快打警壓制9人！醉女遭上銬保護管束

記者林東良／台南報導

台南市中西區海安路上1家燒烤店，1日凌晨發生酒後滋事聚毆案，台南市警二分局出動快打部隊，迅速到場壓制，將現場滋事之兩桌7男2女等9名顧客帶回派出所調查，經查涉案人彼此相識，相約吃飯卻因席間發生口角引發肢體衝突，其中李姓女子還因酒醉而有危險行為被保護管束，全案訊後將李女等4人送辦。

▲台南市中西區海安路上1家燒烤店，1日凌晨發生酒後滋事聚毆案，台南市警二分局出動快打部隊，將滋事9名顧客帶回派出所調查，訊後將動手李女等4人送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市1家燒烤店，1日凌晨發生酒後滋事聚毆案，台南市警二分局出動快打部隊，將滋事9名顧客帶回派出所調查。（圖／民眾提供，下同）

▲台南市中西區海安路上1家燒烤店，1日凌晨發生酒後滋事聚毆案，台南市警二分局出動快打部隊，將滋事9名顧客帶回派出所調查，訊後將動手李女等4人送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市中西區海安路上1家燒烤店，1日凌晨發生酒後滋事聚毆案，台南市警二分局出動快打部隊，將滋事9名顧客帶回派出所調查，訊後將動手李女等4人送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲台南市中西區海安路上1家燒烤店，1日凌晨發生酒後滋事聚毆案，台南市警二分局出動快打部隊，將滋事9名顧客帶回派出所調查，訊後將動手李女等4人送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市第二分局指出，趙男、李女、陳男坐同一桌，趙男與李女係男女朋友，另李男等7人為另一桌，兩桌人原本就認識，相關人等12月31日深夜相約在該碳烤店分坐兩桌吃飯，席間疑因以往嫌隙引，41歲李女等酒醉後發生言語衝突，進而造成雙方3男1女等4人有肢體拉扯推打情事。

其中李女因酒醉而有危險行為，被市警二分局據報到場的12名快打部隊員警當場實施保護管束，員警霸氣喊「先銬起來！」。警方帶回涉案9人回派出所調查，全案調查後將動手之李姓女子等4人（李女、趙男、陳男、李男）依妨害秩序、傷害等罪嫌依法究辦。

▲台南市中西區海安路上1家燒烤店，1日凌晨發生酒後滋事聚毆案，台南市警二分局出動快打部隊，將滋事9名顧客帶回派出所調查，訊後將動手李女等4人送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市第二分局副分局長蔡明宗指出，全案調查後將動手之李姓女子等4人依妨害秩序、傷害等罪嫌依法究辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

二分局副分局長蔡明宗表示，絕不容許有破壞社會秩序之違法行為，違犯者也將依法來從嚴究辦，以維護社會安定秩序。

▲台南市中西區海安路上1家燒烤店，1日凌晨發生酒後滋事聚毆案，台南市警二分局出動快打部隊，將滋事9名顧客帶回派出所調查，訊後將動手李女等4人送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

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