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大陸 大陸焦點 特派現場

獨家／台生追憶張誌家「他球速風聲超大！」　最後教學身影曝光　

▲▼ 張誌家生前去東莞台商子弟學校交流 。（圖／讀者提供）

▲張誌家上個月16日去東莞台商子弟學校的棒球社交流 。（圖／讀者提供）

記者任以芳／北京-東莞報導

台灣前職棒好手張誌家元旦在深圳過世，上個月他才低調前往東莞台商子弟學校棒球社交流。如今猝逝的消息傳出，也讓學生十分難過。接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問的學生們表示，上個月才見到本人，肩肌有如鎧甲厚實，教學時也很細心，一直提醒要大家注意發力姿勢，保護手肘，尤其張誌家示範投球的風速超級大聲，親切又專業的形象，成為他們一輩子難忘的回憶。

張誌家1日在深圳住家過世，享年43歲，消息傳出後讓外界十分震驚惋惜。據當地台商透露，張誌家離世不只球迷傷心，感受最深還有東莞台商子弟學校棒球社成員，他們是張誌家生前最後交流指導過的學生。

去年11月張誌家前往大陸發展，生活過的也非常低調。上個月16日，透過朋友安排前往東莞台商學校棒球社面對面交流，當學生們得知中華隊、日本前西武隊前主力投手到訪，大家都十分興奮，當天提早到操場集合。

▲▼ 張誌家生前去東莞台商子弟學校交流 。（圖／讀者提供）

▲張誌家親自教學投球技巧。（圖／讀者提供） 

《東森新媒體ETtoday》記者也找到與張誌家交流的學生，就讀高一的張同學從小練習棒球，回憶第一次被明星球員指導，「我第一眼看到張誌家的印象又高又壯，肩肌非常厚實，像是鎧甲一樣。」

有明星球員在旁邊，張同學有點緊張，加上本身投球比較用力，張誌家立刻點出張同學的問題，提醒投球順序要慢慢放鬆，最後加壓加速。

「他會為同學著想，不會放費時間講客套話，只講重點十分親民。」張同學繼續分享，「他調整我的姿勢時，提醒手肘和三角肌不能平行，投球會造成手肘運動傷害。」

▲▼ 張誌家生前去東莞台商子弟學校交流 。（圖／讀者提供）

▲張誌家示範投球速度風聲超大聲，震驚現場學生。（圖／讀者提供）

張誌家親自示範投球，震驚全場。張同學表示，「因為我站他旁邊揮臂的時候，突然聲音啪一下，球速風聲真的非常大，我嚇一跳，感受到職業與業餘差距。」

就讀國三的羅同學也是小學開始打棒球，回憶首次見到張誌家，「他站得很直很挺，不會彎腰駝背，實際教學時會握著你的手，親自指導如何發力。」

「我以前一直想要把球速投快，發現怎麼用力都投不快，而且會偏掉，他說我的手肘要抬高，從高到低甩出去，這樣球會比較快，而且會比較準。」羅同學說。

▲▼ 張誌家生前去東莞台商子弟學校交流 。（圖／讀者提供）

▲張誌家最後教學身影成為學生們難忘回憶。（圖／讀者提供）

短短一小時面對面交流，張誌家立刻抓到學生們的問題，因材施教當場調整指導，學生自己都有感受有變化，原本投出去的球速會飄移，經過張誌家指點，球路軌跡變穩許多。張誌家臨走前鼓勵同學們加油，還特地稱讚羅同學質很好，繼續努力加油。

沒想到半個月後，學生們得知張誌家離世消息，大家都不敢置信。張同學一直詢問家人，「這是真的嗎？」最後得到傷心答案，當下感覺失神難過。因為張誌家是他第一個近距離接觸到的球星，曾經活生生的人站在自己面前，怎麼突然就過世。

「覺得很難以置信，上個月他教我們打球，這個月突然就離開了。」羅同學也很感傷的說。

自從假球案後，張誌家過的十分低調，原本計畫在大陸重新展開高爾夫球教學事業，對於最熱愛的棒球依舊難以割捨，當時朋友詢問是否能來東莞台商子弟學校交流，他很開心的立刻答應，這次參訪也成為最後教學的身影。學生們也十分感恩珍惜這段緣分，成為他們人生有點淡淡哀傷的難忘回憶。

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