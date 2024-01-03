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被威脅「弄死全家」！少女KTV慘遭當眾性侵　已忍淚配合2個月

▲▼性侵。（示意圖／CFP）

▲少女慘遭侮辱性侵。（示意圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

河南開封杞縣某國小6年級11歲女生小花（化名）被同學和幾名外校學生、輟學少年帶往縣城一家KTV後，遭到多人毆打、侮辱，並被性侵。目前，警方已經介入調查。

據《赤焰新聞》報導，母親楊女士表示，2023年12月15日下午，小花被一名已經轉學的女同學叫往縣城的一家KTV。在KTV包間內，5女4男共9名在校學生和輟學少年，侮辱毆打小花。一名輟學者還當眾對小花進行了性侵。

母親後來從警方處獲知，這名性侵者已滿14周歲、不滿15周歲，他從2023年10月就開始對小花進行性侵，但威脅小花不准亂說，不然「弄死她全家」。

母親說，這些人在施暴後，還把侮辱小花的影片在網上傳播，並把小花的手機搶走賣掉。目前，性侵小花的輟學者以及其他嫌疑人已被警方採取強制措施。小花現在經常在夜間醒來，哭笑不止，只能住院治療，無法再繼續上學。目前，父母的精神瀕臨崩潰。

另據母親透露，「這些施暴學生的家長，至今沒有一個人向我們道歉。」

2023年12月31日下午，杞縣公安局刑警大隊高隊長表示，肯定會對此案依法辦理，由於涉及未成年人，案件細節不便透露。

小花所在國小的朱校長透露，目前小花處於休學狀態，打人者中有一個曾經在該校上過學，但很早之前就已經轉學到鄭州了。

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