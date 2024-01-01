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社會 社會焦點 保障人權

夜店找老公探班！人妻坐男客大腿喇舌「玩到摩鐵」　酒醒告性侵

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,床（圖／pixabay）

▲台中一名人妻到夜店探老公的班，最後卻喝醉和男客上摩鐵開房，事後對男客提告性侵。（圖／翻攝自pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一名夜店服務生找妻子來夜店陪上班，妻子卻在包廂內與人喝酒嗨玩，最後不見蹤影。人夫下班後接到妻子電話，哭訴她喝到斷片，醒來人在摩鐵，可能遭人性侵，人夫憤而陪同報警，揪出當天和妻子上摩鐵的男子阿隆(化名)。全案審理時，包廂客人作證看見人妻坐阿隆大腿舌吻，而監視器畫面也顯示人妻坐計程車到摩鐵時仍能行走，不像她所說已全無意識，法官認為罪證不足，判阿隆無罪。

判決指出，一名人夫在夜店當服務生，上班時找妻子琳琳過來陪他，並將琳琳交給女性友人「包子」照顧，包子遂帶琳琳到朋友開的包廂休息。人夫幾次進包廂確認狀況，發現琳琳越喝越醉，直到包廂做清潔時，琳琳已不見人影，他狂打琳琳電話都沒人接聽，直到人夫清晨下班後，才接到琳琳打來的電話，琳琳驚恐表示，她現在人在摩鐵房間，衣服都被脫光，感覺有人性侵她。隨後琳琳自行回夜店找人夫。

人夫隔天向主管調閱監視器，發現當晚琳琳坐在沙發，左右都是男生，大家都在喝酒、跳舞，琳琳也嗨起來玩，最後和包廂內的人一同離開包廂，因畫面模糊，不確定她意識是否清醒，琳琳則不向他解釋為何會和陌生男子到摩鐵，只表示一切都沒意識、不記得了。人夫一想到琳琳被性侵就深感自責、開始喝酒，後來找到訂位人，陪同琳琳報警處理。

警方循序找到和琳琳開房的男子阿隆(化名)，琳琳也控訴遭到阿隆性侵，表示當天她驚醒時，阿隆就在她身邊，她害怕在不清醒的狀況下，做出對不起丈夫的事，只想趕快逃離，她直到收到傳票才知道對方是誰。

阿隆喊冤說，琳琳一進包廂就和眾人一起喝酒，在包廂內兩人有接吻，琳琳也躺在他的大腿上，兩人討論要上摩鐵，因他發現錢包掉了，也不會開房間，由另一名朋友陪同他們搭計程車、進入摩鐵並出房錢，朋友直到將房卡插入取電才離開。

阿隆說，他和琳琳性交後，有問琳琳「可否加LINE」，但琳琳沒回應一直低頭查看手機，最後穿好衣服要離開，他還有詢問琳琳是否OK，而琳琳點頭比OK的手勢才離開。他家務農，他很少有機會認識女生，當天是朋友找他上夜店，他不知道琳琳已婚。

阿隆友人則證稱，他不知道琳琳是否喝很多久，但在包廂看到琳琳和阿隆站著親、坐著也親，琳琳還坐在阿隆大腿上喇舌，「親得蠻火熱，應該意識清楚，我看到他們2人站著親、還有舌吻，離開時她可以行走，她自己走出包廂」，他看著琳琳和阿隆勾著手下樓，坐計程車離開，而後接到阿隆電話說他沒錢，才前去幫他付錢。

法官檢視眾人證詞和相關監視器畫面，認為琳琳能自行下計程車，下車後也能站立、步行、爬樓梯上樓，難認她和阿隆性交時已因酒醉毫無意識，因證據不足，判阿隆無罪。全案還可上訴。另人夫也在審理時和琳琳離婚。

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