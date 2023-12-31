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刺青師店內性侵女閨蜜！她全身赤裸崩潰躲在床角

▲▼性侵,做愛,偷情,劈腿,性行為,性交,約砲,一夜情,渣男,渣女,交往,開房間。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲林男藉由幫刺青的名義，將小花帶回店內，動手性侵得逞。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者柯振中／綜合報導

台南市一名林姓刺青師透過交友軟體，認識了一名女子小花（化名），沒想到他竟藉由刺青、吃飯的名義，將小花約出、帶到刺青店裡性侵，甚至還拍下了私密影片，氣得小花一狀告上法院。台南地院審理後，依照照相犯強制性交罪，判林男7年8月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，林男是台南的一名刺青師，2022年2月間仍有軍人身分時，透過交友軟體認識了小花，並且以一起吃飯、幫忙刺青的名義，約了小花出門。

林男得到了對方的同意，開車北上嘉義，將小花帶回台南，並將人載到平時營業的刺青店，取得同意後在小花的手上進行無墨刺青。

由於小花無法忍受疼痛，加上服用具有嗜睡、四肢無力等副作用的精神科藥物，於是要求停止刺青，並且告知「有點累、想休息」。

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小花在過程中不斷抗拒，仍遭林男強行侵犯。（示意圖／記者周亭瑋攝）

沒想到，林男眼見小花四肢無力、嗜睡，竟然認為有機可乘，於是伸出狼爪，不顧小花的抗拒，將對方全身的衣物脫掉，動手性侵得逞。

期間小花曾用力掙脫、裹著被子躲在床邊的角落，但仍遭到林男再度侵犯，且侵犯的過程全被拍了下來，讓她感到十分崩潰，一狀告上法院。

台南地院審理後認為，林男為逞一己私慾，動手侵犯了把他視為異性閨蜜的小花，甚至還拍下了私密影片，導致小花承受性自主權、身體自主權遭侵犯的苦痛，且事後仍否認犯行、沒有任何歉意，也沒給予小花實質補償，犯後態度難認良好。

因此，台南地院審理後，依照照相犯強制性交罪，判林男7年8月有期徒刑、並且將扣案的手機沒收，全案仍可上訴。

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