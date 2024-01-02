三觀很合！交往2年「婚前遇1事」妹子反悔了　過來人勸退：無解

▲原PO想要更多的性生活。（示意圖／記者周亭瑋攝）



記者施怡妏／綜合報導

對某些人來說，彼此交往除了心靈契合，性事也非常重要，一名女網友表示，和交往2年的男友論及婚嫁，但有件事情一直卡在她心裡，交往初期，兩人性事都很契合，不過最近卻漸漸減少次數，從一周2-3次，變成一個月2-3次，男友總是以「很累」為由拒絕，溝通過後仍未改善，很猶豫該不該踏入婚姻。

原PO在Dcard發文，認為一段感情中，性事合不合很重要，和男友第一次發生關係後，連續兩天做了4次，過程都很美好，對男友的表現也很滿意，後來同居後，價值觀、生活習慣也都很合，對未來也有共識，只是近來男友工作變忙，性方面的慾望也減少很多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

頻率從一周2-3次，變成兩三周2-3次，現在則是一個月2-3次，原PO嘗試溝通，表達訴求，男友則說會再調整，「但結論就是依然一樣」。原PO坦言，性愛能讓她感受被愛，於是又再次跟男友溝通，才得知對方原來不是個慾望強烈的人，「他不擅長表達，先前從未說過，問的時候也沒正面回答過」。

她因此很猶豫，不知道這段關係該不該繼續，「突然意識到，我好像不確定我能不能這樣過一輩子…

但因為性事不合而跟一個這麼適合結婚的人分開，是不是不太理智？」

貼文曝光，網友勸原PO想清楚，「妳該擔心的不是這個問題，而是產生這問題的根源才對，這種改變 是為什麼，我自己身為男人，是不相信會因為工作改變，就不繼續講太明，這妳自己要好好想想」、「性生活不和諧，婚後若再有一些摩擦，本來隱忍的都會拿出來吵，結果大概就知道了」、「如果結婚前彼此都無法改變與包容，那妳就要做好準備，未來會發生更多的溝通無效、沒有改進的狀況發生」。