　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

鄭文燦桃園助選帶來好消息　桃園鐵路地下化四個標案今年開工

▲鄭文燦桃園為范綱祥助選

▲鄭文燦桃園為范綱祥助選，帶來好消息「桃園鐵路地下化四個標案今年開工」。（圖／賴清德競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024大選進入倒數，行政院副院長鄭文燦連日來，頻頻返回桃園拉抬選情，2日晚間為民進黨桃園區立委候選人范綱祥，於桃園區建國公園舉辦護國海鯤號晚會中，帶來好消息表示，桃園鐵路地下化今年的四個標案會開工，捷運棕線交通部也已經審查通過。桃園人未來搭火車、搭綠線、棕線將會四通八達。

鄭文燦稱讚范綱祥是一位兼具專業與正派的候選人，談起過去范綱祥擔任桃園市議員時，質詢內容都條條有理，只要是市民的權益，一定爭取並不打折扣。而且范綱祥擁有法律人的本色，是一位值得信賴的人，懇請選民支持一位擁有兩張專業證照的立委范綱祥替大家服務。

▲鄭文燦桃園為范綱祥助選

▲立法委員候選人范綱祥說，鐵路地下化實行後，對大樹林地區的發展影響重大。（圖／賴清德競總提供）

鄭文燦現場細數起過去這八年蔡英文政府的好成績，包括台商投資回流2兆1,500億，有1,500家廠商落地投資，超過3000億選擇桃園；外資來到台灣投資的金額也突破了133億美元，是15年來的最高，也是歷年來的第三高。

除了顧經濟也照顧交通，交通層面推出1200通勤月票，累計至12月初為止已有約360.3萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計使用搭乘公共運輸人次已達2.5億人次，其中最大的受益城市就是桃園。而今年開始，行政院實行許多政策，包括顧及教育平權的高中職免學費、私立大學補助、租屋補助等。還針對年輕家庭實行育兒津貼加碼。

立法委員候選人范綱祥說，鐵路地下化實行之後，對大樹林地區的發展影響重大。過去因為有鐵軌與圍牆阻礙了後站地區的發展，但是未來隨著鐵路地下化，整座城市將會進行縫合，那道影響發展的線就消失了，前後站的界線也會消失。范綱祥說自己是工程師也會寫工程計劃書，所以未來中央、地方的觀點不一樣的話，會用自己的專業來做協調，用專業推進桃園鐵路地下化工程繼續向前走。

包括：行政院副院長鄭文燦、前衛福部長陳時中、不分區立法委員候選人余宛如、民進黨前副秘書長林飛帆、桃園市議員黃家齊、桃園市議員李光達等人均到場站台支持。

ET快訊
魔獸新東家揭曉！　不是台灣
機師女兒曝「父親3告誡」　12萬人朝聖讚爆
羽田機場2機相撞爆炸！5罹難者身分曝光
林靖恩砸電視、打破桌子　房內畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

莊競程爆「喊保衛國家卻躲教召」　黃健豪駁：家庭重大事故

就業獎勵3萬元！　桃園推出友善家庭就業促進計畫

長庚科大註冊率再度破98%　培育不被AI取代人才

張麗善赴南投助攻游顥　批蕭美琴因對基層痛苦無感才自誇善拚經濟

南投綠營再爆涉特權盜挖土方炒地牟利　馬文君：謊話連篇的烏賊戰

鄭文燦桃園助選帶來好消息　桃園鐵路地下化四個標案今年開工

北區國稅局蘆竹稽徵所揭牌　柳李育出任首任主任

台中廍子國中今動土開工　盧秀燕：新設學校盼舒緩就學需求

療癒畫家黃琯予奪韓國西洋畫大獎　1／6起台中辦庶民畫展

台南婦宣陳淑貞防災宣導千餘場　全國經驗交流有一套

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

日本7.6強震24死!直擊海嘯猛衝 樓塌活埋多人 ｜20240102 ET午間新聞

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店砸電視遭趕　坐ATM旁不走畫面曝

前職棒球星張誌家驚傳猝逝　母淚崩：去看孩子最後一面

日本7.6強震空拍畫面曝光　岸田：計畫用空、海運送物資人力

莊競程爆「喊保衛國家卻躲教召」　黃健豪駁：家庭重大事故

就業獎勵3萬元！　桃園推出友善家庭就業促進計畫

長庚科大註冊率再度破98%　培育不被AI取代人才

張麗善赴南投助攻游顥　批蕭美琴因對基層痛苦無感才自誇善拚經濟

南投綠營再爆涉特權盜挖土方炒地牟利　馬文君：謊話連篇的烏賊戰

鄭文燦桃園助選帶來好消息　桃園鐵路地下化四個標案今年開工

北區國稅局蘆竹稽徵所揭牌　柳李育出任首任主任

台中廍子國中今動土開工　盧秀燕：新設學校盼舒緩就學需求

療癒畫家黃琯予奪韓國西洋畫大獎　1／6起台中辦庶民畫展

台南婦宣陳淑貞防災宣導千餘場　全國經驗交流有一套

羽田機場大火已撲滅　東京消防廳：17人傷修正為14名乘客嗆傷

Jennie首談離開老東家YG心聲！　認了「想更自由活動」自信：我做得到

HIV感染「潛伏期恐達10年」！醫籲72小時內做1事：保護力達80%

福斯「明星車款Golf」問世50周年！全新小改款預告1月底海外亮相

2機相撞「塔台對話」曝！巡邏機疑闖降落跑道　傳出機師顫抖聲

《鬼滅之刃 柱訓練篇》世界巡迴台灣上映日公開　大決戰前地獄訓練

韓網熱門／RIIZE Anton被酸「靠爸族」　回應網激讚：超有Sense！

媽床上哄黃金鼠自己睡著　網笑：待在原地等！超乖

地方熱門新聞

莊競程爆「喊保衛國家卻躲教召」　黃健豪駁：家庭重大事故

鄭文燦桃園為范綱祥助選　帶來好消息

張麗善批蕭美琴因對基層痛苦無感才自誇善拚經濟

南投綠營再爆馬文君涉特權盜挖土方炒地牟利

廍子國中動土　盧秀燕：舒緩就學需求

就業獎勵3萬　桃園推出友善家庭就業計畫

無懼招生寒冬　長庚科大註冊率再度破98%

北區國稅局蘆竹稽徵所揭牌　首任主任柳李育

八德區元旦升旗　千人齊唱國歌與愛國歌曲

療癒畫家黃琯予奪韓國西洋畫大獎　1/6起台中辦庶民畫展

「賴百億才是真黑金」李全教再控賴清德

台南婦宣陳淑貞防災宣導千餘場

屏東休旅車側翻路邊　駕駛受困獲救

張誌家猝逝　台中市府：協助家屬治喪

更多熱門

相關新聞

迎新年！賴香伶登石門山　與民眾深度連結

迎新年！賴香伶登石門山　與民眾深度連結

在2024新的一年開始，民眾黨平鎮區、龍潭區3號立委候選人賴香伶，展現與選民深入互動的決心，前往石門山健行與民眾共度一場充滿活力的新年。賴香伶表示：希望登石門山的旅程，不僅是體力的挑戰，更是一次與選民直接交流的機會，特別一起走向好漢坡，挑戰自己的腳力也感受到大家的支持，有信心贏得勝選。

馬英九為牛煦庭、涂權吉助選　期2024贏回藍天

馬英九為牛煦庭、涂權吉助選　期2024贏回藍天

鄭文燦重回臺中刑務所　兌現國漫館承諾

鄭文燦重回臺中刑務所　兌現國漫館承諾

嗆黃國昌「沒法律人水準」　鄭文燦7點聲明

嗆黃國昌「沒法律人水準」　鄭文燦7點聲明

爭取客家鄉親支持　賴清德力推六項客家政見

爭取客家鄉親支持　賴清德力推六項客家政見

關鍵字：

2024立委大選2024桃園立委鄭文燦民進黨范綱祥桃園鐵路地下化

讀者迴響

熱門新聞

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

吳奇隆傳婚變「微博封鎖劉詩詩」！　陸網實測：實錘了

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

羽田機場2機相撞！5罹難者身分曝光

魔獸新東家揭曉　將效力菲律賓球隊

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

日航負責人道歉　撞機列「飛安事故」調查

快訊／海保廳飛機6機組人員「5人罹難」

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

羽田機場2機相撞釀　專家推測：有1架聽錯指令

日本強震「報應來了？」主播下場慘

李泳知致歉SEVENTEEN海外粉絲

即／日羽田機場飛機起火！巨大火球在跑道滑行

更多

最夯影音

更多
婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面