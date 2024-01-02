鄭文燦桃園助選帶來好消息　桃園鐵路地下化四個標案今年開工

▲鄭文燦桃園為范綱祥助選，帶來好消息「桃園鐵路地下化四個標案今年開工」。（圖／賴清德競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024大選進入倒數，行政院副院長鄭文燦連日來，頻頻返回桃園拉抬選情，2日晚間為民進黨桃園區立委候選人范綱祥，於桃園區建國公園舉辦護國海鯤號晚會中，帶來好消息表示，桃園鐵路地下化今年的四個標案會開工，捷運棕線交通部也已經審查通過。桃園人未來搭火車、搭綠線、棕線將會四通八達。

鄭文燦稱讚范綱祥是一位兼具專業與正派的候選人，談起過去范綱祥擔任桃園市議員時，質詢內容都條條有理，只要是市民的權益，一定爭取並不打折扣。而且范綱祥擁有法律人的本色，是一位值得信賴的人，懇請選民支持一位擁有兩張專業證照的立委范綱祥替大家服務。

▲立法委員候選人范綱祥說，鐵路地下化實行後，對大樹林地區的發展影響重大。（圖／賴清德競總提供）

鄭文燦現場細數起過去這八年蔡英文政府的好成績，包括台商投資回流2兆1,500億，有1,500家廠商落地投資，超過3000億選擇桃園；外資來到台灣投資的金額也突破了133億美元，是15年來的最高，也是歷年來的第三高。

除了顧經濟也照顧交通，交通層面推出1200通勤月票，累計至12月初為止已有約360.3萬人次加值購買TPASS通勤月票，累計使用搭乘公共運輸人次已達2.5億人次，其中最大的受益城市就是桃園。而今年開始，行政院實行許多政策，包括顧及教育平權的高中職免學費、私立大學補助、租屋補助等。還針對年輕家庭實行育兒津貼加碼。

立法委員候選人范綱祥說，鐵路地下化實行之後，對大樹林地區的發展影響重大。過去因為有鐵軌與圍牆阻礙了後站地區的發展，但是未來隨著鐵路地下化，整座城市將會進行縫合，那道影響發展的線就消失了，前後站的界線也會消失。范綱祥說自己是工程師也會寫工程計劃書，所以未來中央、地方的觀點不一樣的話，會用自己的專業來做協調，用專業推進桃園鐵路地下化工程繼續向前走。

包括：行政院副院長鄭文燦、前衛福部長陳時中、不分區立法委員候選人余宛如、民進黨前副秘書長林飛帆、桃園市議員黃家齊、桃園市議員李光達等人均到場站台支持。