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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九元旦桃園助選　為牛煦庭、涂權吉加持期2024贏回藍天

▲馬英九元旦桃園助選，為牛煦庭、涂權吉加持

▲馬英九與牛煦庭以「擦亮籃框準備投藍」為主題，高呼「政黨輪替、投藍」等口號。（圖／牛煦庭競總提供）

記者楊淑媛／桃園報導

迎接2024年的第一天，隨著立委大選投開票日逼近，前總統馬英九抵桃園，為第一、第二選區國民黨提名的立委候選人牛煦庭、涂權吉助選。牛煦庭今天舉行「擦亮籃框、準備投藍」檜溪競選辦公室成立茶會，馬前總統幽默表示，「牛馬合體」表示牛煦庭未來一定會幫小市民「做牛做馬」！

桃園市區域立委選舉，第一選區(龜山、蘆竹二區+桃園區15個里)、桃園第二選區（大園、新屋、觀音、楊梅四區），國民黨分別提名現任市議員牛煦庭、涂權吉，迎戰現任民進黨立委鄭運鵬和黃世杰，選情激烈！

▲馬英九元旦桃園助選，為牛煦庭、涂權吉加持

▲馬英九抵桃園為牛煦庭輔選。（圖／牛煦庭競總提供）

馬總統致詞時推薦牛煦庭誠懇認真、年輕有活力，倫敦政經學院學歷貨真價實，更在大檜溪住了近20年，是值得託付的在地民代；牛煦庭表示，先有年輕民代，才能為藍軍贏回年輕世代，參選要為小市民代言，全面改善檜溪生活品質。

馬英九與牛煦庭以「擦亮籃框、準備投藍」為主題，揭開蒙塵背板，露出國旗與正副總統候選人照片、號次；桃園市黨部前主委楊敏盛與牛煦庭掛上籃網後，全場高呼「政黨輪替、投藍；國家安全、投藍；地方建設、投藍」等口號，號召小市民積極拉票，現場氣勢如虹。

▲馬英九元旦桃園助選，為牛煦庭、涂權吉加持

▲▼馬英九抵桃園為涂權吉輔選。（圖／涂權吉競總提供）

▲馬英九元旦桃園助選，為牛煦庭、涂權吉加持

馬英九於抵楊梅區錫福宮，陪同涂權吉參香祈福，並在周邊大華街進行掃街拜票，民眾反應熱情，展現馬總統雖然卸任近8年，但超高人氣未減。涂權吉表示，楊梅區長施永恭於元旦升旗活動致詞時證明，楊梅區預算在2024年不減反增5千多萬，是其積極爭取，感謝前年九合一大選，19,658位投給自己的楊梅人，呼籲鄉親全力支持，贏得勝選。

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