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婆婆情勒「堅持連假塞車陣！」一上路秒翻舊帳　過來人淚曝真相

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲婆媳問題困擾許多家庭。（示意圖／CFP，下同）

網搜小組／閔文昱報導

元旦連續假期為12月30日（星期六）至113年1月1日（星期一）止共3日，不少民眾趁著假期帶家人出遊，多處路段擁塞。對此，一名人妻發文抱怨，婆婆不相信連假出門會塞車，不斷情勒她和老公要出門，怎料真的一家出遊後，竟趁著塞車開始翻舊帳，搞得她幾近崩潰。貼文一出，馬上釣出不少過來人揭露婆婆的真實動機，直言「是故意的」。

這名人妻在臉書社團發文指出，她早已勸告婆婆連假出門一定會遇到大塞車，但婆婆不僅不信，還拿小孩連假都沒出門很可憐為由，情勒她和老公帶一家人出遊，最終她們只能硬著頭皮開車出門。

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原PO透露，出門後果真遇到大量車潮，一家人被塞在車陣中，更慘的是婆婆還在這時開始翻舊帳，「一路從我嫁進來她兒子就不聽話，唸到兩個孫子出生後她就被冷落，還怪我都照自己的想法養孩子不尊重她，最後哭說早知道不跟公公結婚不生我老公就好。」

▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP）

原PO補充，婆婆還一直強調，自己以前很會唸書、受到老闆重用，是因為結婚才會變成家庭主婦，但一連串轟炸也讓她身心俱疲，直言「塞在路上小孩哭鬧，連她（婆婆）也在鬧，真的煩死了。」

貼文一出，馬上引發不少網友共鳴，紛紛感嘆「根本就我媽，所以我都叫她自己去找她老公處理，要出門別找我」、「以後連假先找好國旅把婆婆丟出去就可以了」、「老大媽一貫手法」、「好心盡孝結果…辛苦了」、「一生中遇見一次，往後餘生應該都不會想載出門了」、「我的天啊，塞在車陣中，還沒得跑」。

另外，也有過來人揭露婆婆的真實動機「老人家是哭給兒子聽的」、「有些人發現自己理虧時就會翻舊帳來轉移理虧的感覺」、「真心覺得她知道會塞，故意跟去演抱怨」、「其實她就是在等塞車，妳無法離開」。

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