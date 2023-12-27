「我媽也是你媽！」大小姑送禮費用除以4　人妻1段話反擊...網讚爆

▲大姑、小姑要原PO一起出錢。（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「少跟我下指導棋！」一名女網友發文表示，大姑、小姑有意送跑步機給她婆婆，並說費用要除以4。聞言，她雖馬上答應，但也用1段話反擊，讓大姑、小姑隨即抽回跑步機DM，不願讓她分攤了。貼文曝光後，引發其他網友熱議。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文，提到大姑、小姑想要送她婆婆跑步機，並說費用要除以4（大姑、小姑、原PO、老公共4人），因為「她媽也是我（指原PO）媽，不要計較太多」。

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聞言，原PO馬上答應，「好呀！照這樣講，我也是你媽的孩子，那以後你們分財產時，也要分4份唷！」

原PO說完這席話後，再度確認大姑、小姑想法，「如果沒問題的話，這條錢我出得起」。結果兩人對看以後，便將跑步機的DM給抽走。原PO事後坦言，她實在很氣這對姊妹想怎樣就怎樣，不過「我有我的方式來跟她們的媽媽相處，少跟我下指導棋！」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這些話應該找她哥哥或是弟弟說，不該找嫂嫂說」、「有要出錢的就在那邊說我媽也是你媽」、「自己要買給媽媽的，為何還要找你平均分？就算找哥哥或弟弟也不合理，自己要買的，有先跟兄弟姊妹事先商量嗎」。也有網友直呼，「帥」、「這招幹得好」、「水啦」。