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她只生一個女兒！婆婆嗆快離婚：讓兒子去外面生　網罵爆

▲▼婆媳,婆婆,媳婦,婆家。（圖／CFP）

▲婆婆總口出惡言。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「我打算過不下去就離婚！」一名女網友發文表示，她因為只有生一個女兒，所以婆婆總說難聽的話，像是要去找其他女人生、不生就離婚，近期則是說「你生一個兒子，財產就多分一份」，讓她忍不住翻白眼。貼文曝光後，也引發底下網友討論。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她因為只生一個女兒，加上先生是媽寶、不願搬出去，所以「巫婆常常對我口出惡言」。婆婆常對原PO說「你不生我可以叫我兒子去外面生」、「我兒子娶你，是你燒了好香，高攀了」、「你不生就趕快離婚，好讓我兒子再娶，很多女人排隊要嫁」。

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最近婆婆還多了一句，「你生一個兒子，財產就多分一份，你考慮考慮」。原PO坦言，她完全不想再生小孩，因為如果這日子過不下去了，她就要離婚，而且婆婆話雖說得好聽，但財產最後也是給老公不是給她，「再來動不動叫你兒子跟我離婚娶別人生，你兒子多分一份也不關我的事欸」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「光這句你不生叫她兒子去外面生真的很可惡耶」、「有這種家庭，離婚是早晚」、「巫婆好像都是這樣子，明明就沒什麼財產，又愛把自己裝的是富豪」、「現代婆婆還會叫人家生喔？奇葩了」、「有皇位要繼承嗎」、「真的絕對別再生了，這巫婆真可怕，叫她自己生吧」。

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