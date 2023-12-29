蜜月就AA！公公帶全家出國「媳自己付5萬」　嫁豪門18年痛醒了

▲原PO與老公結婚18年都是AA制。（示意圖／取自Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

「好像此刻才清醒這段婚姻的不堪！」一名嫁入豪門的人妻透露，每年公公都會帶全家出國，但唯獨不會付媳婦的團費，因此18年都是原PO自付，而小嬸則是由小叔買單。沒想到婆婆與小嬸特別喜歡在原PO傷口撒鹽，嘲笑只有原PO要自己付，一席話讓原PO氣到不出國，而老公的反應更是讓她心死。

一名女網友在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》透露，結婚18年到了今天，此刻才清醒這段婚姻的不堪，她接著娓娓道來，夫家的家境很好，當年小倆口渡蜜月，由公公訂行程，帶著婆婆、小叔一起同遊，整個團費就唯獨原PO要自己出錢，「我當時傻，覺得沒啥，所以自己出，殊不知是可悲的開始。」

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每年全家都會有1至2次出國旅遊，公公以公司的錢全部支付，上從婆婆到兒子與孫子孫女全買單，而原PO依舊得自掏腰包，「於是我這18年來都是自己支付家庭出國旅遊的費用」，當然小嬸嫁進來後，公公同樣也不會付帳，但疼妻的小叔會順手付錢。

內心不是滋味的原PO曾質問老公，為何只有她要付旅遊錢，但卻得到「妳這樣才是正常的，婆婆跟小嬸這樣是不正常」的答案，讓原PO傻眼不已。

由於全家過年又要出國了，而擊垮原PO自尊心的最後一根稻草是，上周回婆家吃飯，婆婆與小嬸當自豪嘲笑，「我們都不用支付旅遊費用，只有妳這可憐媳婦要自己付。」這沒良心的一番話把原PO逼到臨界點，「我這個付錢的人還要被嘲笑！」

這次原PO硬起來了，拒繳5萬元團費、也不給護照，就讓老公帶著2寶去玩，結果老公大罵她無理取鬧，連婆婆都打電話來臭罵。

對此，原PO心酸悲嘆，不知道自己為何能忍18年，「這18年來的生活也幾乎都是AA，孩子費用各半...請問我這樣有錯嗎？可能是被溫水煮青蛙，都忘了已經在婚姻裡卑微到沒有自己。」

底下引來千名網友怒噴，「恭喜你醒了」、「妳老公問題最大」、「妳沒錯啊！只是妳錯在太晚清醒，還有嫁錯老公」、「不要跟他們去了，連妳老公都沒把妳當自己人」、「接下來的每一年，都以自己為優先，好好的照顧自己」、「我這外人看了也火大起來，真的很不堪」、「家境富有，還讓妳AA，笑死人」、「這是什麼鬼家庭」。