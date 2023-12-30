婆婆偷天團跨年演唱會票送大姑！人妻不忍了「3動作反擊」離家出走

▲許多人已經規劃好跨年行程。（示意圖／記者李毓康攝）



記者朱祖儀／綜合報導

2023年就快結束了，許多人已經計畫好跨年行程。但一名女網友抱怨，老公本來已經準備好天團跨年演唱會的票給她，沒想到卻被婆婆偷拿去送給大姑，還要她留下來幫忙照顧大姑的3個小孩，讓她無法忍受，氣得把家裡的用品拿走，接著傳訊息告訴老公，接著開飛航模式就離家出走了。

原PO在匿名公社發文表示，老公近日告訴她房間的桌上有驚喜，但她下班回家卻怎麼都找不到，後來問婆婆才知道，因為大姑每天都在哭訴顧小孩沒自由，很久沒有放鬆的時間，想要去看演唱會又買不到票，很想要好好出去放風2天，於是婆婆就直接把她桌上的天團跨年演唱會門票給大姑，還說「這個家所有的東西，我都可以拿，不需要問」。

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不僅如此，婆婆還私自答應大姑，說原PO會留下來一起幫忙顧大姑的3個小孩，還要她去採買食物給小孩吃，帶小孩出去玩，她忍不住氣喊「屁孩們的吵鬧聲加上婆婆的大嗓門，讓我決定要離家出走3天」。

▲原PO和婆婆賭氣。（示意圖／CFP）



原PO透露，她一回到房間就隨即整理簡單衣物和用品，趁婆婆帶小孩去洗澡時，去陽台「不小心」把曬好的衣服用到地上，接著再把一些碗盤拿到流理台，再淋上婆婆捨不得吃的苦茶油，最後把家裡3台電視的遙控器和平板拿走，連路由器也帶走，接著將不滿傳訊息告訴老公後，再開啟飛航模式展開3天的翹家之旅。

不少網友看到後表示，「拿走天團演唱會門票，這個仇非報不可」、「我覺得3天太少了！！應該要一個禮拜啊」、「我會去把票要回來」、「做得好啊！值得拍手鼓勵。或許你可以離家出走多天一點」、「讚讚讚，去玩個三個月再回家」、「帶遙控器這招太絕了」、「應該把家裡電源都切斷」、「乾脆去日本環島，玩夠了再回來」、「把遙控器帶出門，這最少要玩一個月才說得過去吧」。