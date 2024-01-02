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「捷運綠線延伸中壢計畫」獲行政院核定　桃園市府盼年底動工

▲「桃園捷運綠線延伸至中壢計畫」，行政院今（2）告知桃園市府已核定，市府指出，將同步啟動專案管理招標作業，力拚年底前動工。（圖／桃市捷工局提供）

▲「桃園捷運綠線延伸至中壢計畫」，行政院今（2）告知桃園市府已核定，市府指出，將同步啟動專案管理招標作業，力拚年底前動工。（圖／桃市捷工局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府捷運工程局指出，「桃園捷運綠線延伸中壢綜合規劃」已於去年12月29日核定，行政院今（2）日告知桃園市政府，市府亦同步啟動專案管理招標作業，力拚今年底前動工，並於2031年完工通車。

市府捷工局局長劉慶豐表示，此項計畫路線起於八德區捷運綠線G01站，沿「建德路至崁頂路」新闢道路、中山東路、環中東路、龍岡路、健行路至中壢火車站與捷運機場線A23站銜接，全長約7.2公里，共設置5座車站，計畫總經費約361.59億元，其中由中央負擔209.46億元，桃市府負擔152.13億元。其中59.61億元透過預算編列，剩餘92.52億元將由土地開發等自償性經費支應。

劉慶豐指出，「桃園捷運綠線延伸中壢」計畫是成就桃園捷運路網成環的最後一步，以環形軌道串接桃園各核心區域，加強區內連絡，也是實現桃園市三心六線美好願景的關鍵路線。計畫現階段先連結機場捷運及桃園捷運綠線，完成環狀捷運路網的階段性任務，以提供便捷大眾運輸服務。後續長期目標將配合機場捷運系統重置，逐步落實將機場捷運與捷運綠線整合，達成「一車到底環狀營運」的美好願景。

▲「桃園捷運綠線延伸至中壢計畫」，全力朝今年年底前動工，力拚2031年完工通車。（圖／桃市捷工局提供）

▲「桃園捷運綠線延伸至中壢計畫」，全力朝今年年底前動工，力拚2031年完工通車。（圖／桃市捷工局提供）

捷工局為爭取早日動工，本項計畫於綜合規劃階段，已同步進行基本設計，且專案管理（PCM）招標作業亦同步於今天公告上網招標，將於今年2月6日等標截止，後續決標後即可委請PCM展開基本設計的檢討修正，儘早送工程會審議核定並辦理統包工程發包作業，全力朝今年年底前動工目標邁進，力拚2031年如期如質通車。

劉慶豐強調，桃園綠線主線及機場捷運延伸線A23站已施工中，本計畫奉行政院核定綜合規劃後，將於今年底展開實質建設作業。桃園捷運正逐步由三條線連成一個環，未來再由一個環織成一個網，利用中運量系統為骨幹搭配輕軌系統之蛛網服務，提升捷運覆蓋密度，未來再透過系統整合，逐步實現一車到底，無需轉乘的環狀營運模式，提供大桃園鄉親、旅客無縫接軌的運輸服務。

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關鍵字：

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