12星座1月運勢出爐！牡羊享受滿滿幸福　射手雜事多避免出錯



▲占星女王艾薇公布1月星座運勢。（示意圖／pixabay）

文／CTWANT

目前時序已經進入2024年1月，這也代表著新的一年準備開始。由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了12星座在1月的整體運勢。當中牡羊座承襲上個月的好運，在本月份還是處於運勢絕佳的狀態。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升/太陽白羊座

幸運指數：★★★★★

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➢工作奔波多，戀愛幸福

受到火星慢慢進入摩羯座這個階段，讓你本來猶豫不決或是想法過於美好的狀況，會趨於務實，並且執行能力會越來越高。而且在心態轉變之後，你會發現姿態擺正之後，心情整個會好很多。

工作上，會有明顯到處奔波的狀況，而且突發狀況比較多，因此，你在跟人溝通事情的時候，絕對不能講得太滿或剛剛好，一定要留一些餘地，讓自己有時間處理意外的狀況。主管與你的關係還不錯，你也會給予主管很好的建議與幫助。

你與情人的關係在新的一年有滿滿幸福的感覺，但是有些地方會因為期待太高，而產生一些不滿的感覺，這些東西有些是非戰之罪，會希望你能夠更客觀的來看待問題。單身的你則需要多拓展人脈，戀愛的機會還需要等待。

上升/太陽獅子座

幸運指數：★★★

➢偏財運好

近期，你將體驗到一股內在的穩定力量，增強你探索生活種種滋味的信心。雖然受水星逆行的影響，一些計畫可能會受到阻礙或延遲，但別忘了，塞翁失馬焉知非福，笑看變化吧！財運整體看好，可能有些額外收入，也有可能出現旅行的機會。

在工作上，你的細心和毅力將贏得同事的認可，為未來可能的人事變動奠定堅實基礎。同時，你可能成為同事訴苦的對象，保持微笑聆聽即可，無需過多干涉，因為他們並不真心希望有太多改變。

戀愛中的你將感受到溫馨的氛圍，促使你更願意與伴侶交流，共同規劃未來。但要注意不要過於強勢，讓對方主導有助於雙方共同成長。單身的你可能會有出乎意料的遇見，因此不妨多參加活動，提升桃花運。

上升/太陽射手座

幸運指數：★★

➢翻越山谷，運勢將起飛

一月上旬可能感到煩躁，面對一堆待辦事項。然而，隨著月中旬的到來，心情漸入谷底，開始回升。有時越過一座山後，風景就會不同。金星進入魔羯座後，財運看好，人脈也可能帶來賺錢的機會。

工作方面，除了自己的本業，可能有人向你尋求幫助，讓工作變得繁忙。主管啟動新計畫，需要你參與執行，但當你看到完美的成果時，會感到所有辛苦都是值得的。

感情方面，一月份感情運較弱，特別是中下旬後，不建議在此時告白。戀愛中的你可能因壓力增加而引發爭吵。如果有告白打算，最好等待感情氛圍較佳的時機。



上升/太陽金牛座

幸運指數：★★★★

➢工作將倒吃甘蔗

在一月上旬這段時間，心情總會有些鬱悶的感覺，因為一方面很想放飛自我，另一方面又不敢放縱享樂，這樣的狀況要大一月下旬之後開始改善。外出遊玩時，需要多注意周邊，才能快樂出遊，平安回家。

在工作上，雖然有點孤軍作戰的感覺，但你堅定的信念讓工作逐漸順利進展。儘管擔負的責任不小，但你也找到了其中的樂趣。與主管溝通時應順勢而為，避免過於執拗，有助於自身利益。

在一月上中旬，你可能較忙於個人事務，讓情人感到被忽視。幸好在一月下旬後，兩人的關係有望回升，建議不要讓自己變得孤僻。單身者在一月份有曖昧的機會，可以多與心儀對象保持聯繫。

上升/太陽處女座

幸運指數：★★★

➢生活將柳暗花明

最近有些煩惱可能讓你感到心情沉重，特別是家庭方面的事情，但請記住，每場風暴之後都會有一抹陽光。保持正向的態度，期待那柳暗花明又一村的美好時光。另外，旅遊的運勢看起來不錯，或許可以趁著天氣晴朗，去享受一場輕鬆的旅行。

工作上的人際關係和諧，讓你在工作中感到愉悅。業務推廣也逐漸見效，主管期待看到你的優異成績，繼續努力！如果考慮轉換跑道，可以慢慢尋找，不用急著做出決定。

至於感情生活，最近可能有些單調，讓我們一起努力營造一些溫馨浪漫的時刻吧。情人或許因為工作忙碌而感到疲憊，給予他一些支持和理解，他很快就會重新振作起來。



上升/太陽摩羯座

幸運指數：★★★★

➢工作表現優秀

一月份注定是一段幸福充實的時光，整體運勢頗為順遂，顯現出你卓越的執行力和高效率。許多事務順利進展，成果讓人滿意。然而，需留意情緒掌控，過於激動可能驅散幸運的陽光。

在職場上，你的本業表現優秀，甚至拓展至新的領域，彰顯出非凡的多工能力。面對工作困境，深信自己的直覺，無需過度仰賴外部建議。偏財運亦令人振奮，可能迎來出人意料的經濟收穫。

感情層面，對另一半過於執著可能引發爭執。在感情波動時，冷靜思考有助於維持穩定。單身者可沉浸於單身樂趣，享受生命的美好。總的來說，一月將是充滿優雅與滿足感的美好時光。



上升/太陽雙子座

幸運指數：★★

➢戀愛享受甜蜜

未來一段時間，你將更加注重與人的關係，特別是與家人之間的連結，將努力營造更加和諧的氛圍或修補過去的瑕疵。此外，一月中下旬後，你可能會更傾向宅在家裡或投入佈置家居的活動。然而，小破財的情況可能會發生，需要留意家中電器或3C產品的狀況。

在工作方面，有些讓人困擾的同事可能會離開，給你帶來一種清新的感覺。大多數工作任務都能順利完成，但主管可能會感覺你辦事不力，需要保持高度的專注，特別是在主管在場時。

單身者在感情方面可能會感到待價而沽，異性緣不差，但尚未遇到讓你心動的對象。建議小心選擇，避免選擇不適合的對象。戀愛中的你則與情人的關係相當和諧，特別是共同打造未來時，感情更顯甜蜜。

上升/太陽天秤座

幸運指數：★★★

➢工作受青睞

未來一段時間，你將投入更多心力處理家中事務，如父母健康或家居裝修等。儘管這些事情需要花費心力，但家族的關心與照顧讓你感受到付出的價值。此外，財運逐漸上升，為你帶來愉快心情。

若有轉換職涯的念頭，可能會有工作機會主動找上門。但需仔細詢問工作細節，以免後來發現與預期有差距。若不打算轉換工作，一月中旬後將受到主管的青睞，可能有好的案子或升遷機會。

單身者桃花運不錯，建議多參加社交活動。若有心儀對象，曖昧的關係可能逐漸明朗。戀愛中的你受到情人的細心呵護，感受到幸福的溫暖。整體而言，家庭和事業皆有進展，感情生活也充滿亮點。



上升/太陽水瓶座

幸運指數：★★★

➢事業上待價而沽

在一月份，你經歷了一些困擾，但勇敢地做了一些決斷，終於能夠按照計畫進行。這使得你在一月份感到稍微忙碌。然而，需要注意的是，在一月中旬之後，可能增加了與人產生口舌之爭的機率。

在工作上，可能遇到一些無奈或計畫被打亂的情況，讓你感到力不從心。適度隱藏實力或保留意見將對你更有利。若考慮轉換跑道，耐心尋找適合自己的工作是很重要的，不要著急。

單身者在一月份可以享受單身的樂趣，同時可能會遇到一些新的機會，讓你感到心動不已。建議保持開放的態度，有可能會遇到讓你心動的人。戀愛中的你可能希望維持一段平穩的感情生活，一月份中旬之後可能會增加的焦慮感。

上升/太陽巨蟹座

幸運指數：★★★★

➢合作機會多

在一月份，你可能感到很多事情未如計畫進行，運勢波動較大。保持樂觀正能量，並深入探索內在真實需求，不要被外在狀況所影響。注意健康，避免耗損，多加保養身體。

工作方面進入繁忙期，增多的會議和合作機會。雖然感受到主管的偏心，但你决定與某些人保持距離後，事情似乎開始理清，不再纏繞。儘管有些意外狀況看似不利，但記住「塞翁失馬，焉知非福」，保持冷靜應對。

單身者桃花運頗佳，留意是否有異性表現出對你的特別關心。戀愛中的你與伴侶有更多活動，偶爾挑點小醋，增添生活情趣。整體而言，這是充實而多變的一月份，持有平和心態應對變化吧。



上升/太陽天蠍座

幸運指數：★★★★

➢有邂逅的機會

在這段時期，謹慎穩健比追求快速發展更為重要，尤其當運勢較弱時，應在穩固中追求成長。一月下旬後，運勢有望轉好。在一月中旬，小心可能發生口舌之爭，生活上需格外小心，以避免不必要的血光之災。

工作上可能會遇到一些阻礙，事務進展緩慢，需要多與他人虛心討論，以確保工作順利進行。在主管面前展現忙碌的形象，避免讓主管感覺你過得太輕鬆。

單身者可能會有淡淡的邂逅，但兩人緣分可能尚需更多努力才能發展成交往的關係。戀愛中的你上旬關係良好，但一月下旬應小心可能引發的爭執，未能妥善處理可能導致分手的風險。



上升/太陽雙魚座

幸運指數：★★★

➢生活順風順水

眾多事務在你的巧妙規劃中順暢進行，你的才華得以充分展現。然而，有時候執著可能阻礙你發現解決問題的關鍵就在身邊。逆向思考，避免情緒主導的抉擇，或許能使一切更加順遂。此外，健康方面需留意發燒或發炎情況，也提醒可能有血光之災。

在職場上，熟悉的領域需特別小心，以免不必要的錯誤發生。溝通時忌給人自傲或傲慢的感覺，解釋事物時需以深入淺出為原則，特別是與主管或長輩互動時更應留意。

對於單身者而言，良好的戀愛對象可能需要透過他人介紹或推薦，才有機會建立穩固的感情。戀愛中的你對感情極為重視，但也需要學會保持平衡，以免對方感受到強勢的一面。精心維護雙方的關係平衡，是避免分手的關鍵。

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