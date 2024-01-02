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2024一定發TOP4生肖！「虎」正偏財都旺、「雞」中獎率高

▲▼ 財運,招財貓,運勢,好運。（示意圖／翻攝自pexels）

▲今年你有在發大財列車上嗎？（示意圖／翻攝自pexels）

生活中心／綜合報導

2024年到來，象徵嶄新的開始，新的一年又會有不同的運勢走向，究竟今年有沒有機會財氣沖天呢？《科技紫微網》特別點名4生肖「2024一定發」，快來看看自己有沒有在發大財列車上！

生肖「鼠」

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生肖「鼠」的朋友今年財運很旺，旺的程度會相當有感，跟往年比起來，很明顯差很多，有機會因為工作表現好而獲得不錯的獎金，另外，財富貴人運也是旺到不行，創業的人有機會因為市場曝光度提升而增加客流量，收入將飛躍到另一個層次，不過今年要注意，容易和親近的人發生財務糾紛，所以借貸方面需要謹慎行事。

生肖「虎」

生肖「虎」的朋友今年財氣通暢，正財偏財都很旺，甚至還會有貴人直接拿錢給你，可以說是順心如意的一年，正財穩定成長，只要努力就會有回報，偏財部分可以提高財資理財金額，收穫會很豐厚，不過有2個月要注意，5月、7月偏財運走低，不適合展開大額投資，需要規避風險和損失。

生肖「蛇」

生肖「虎」的朋友今年財運也很令人羨慕，正財運部分，升官加薪機率非常高，偏財運也很不錯，不只能獲得小額中獎，還能在工作上得到意外收入，也是投資運佳的一年，證券、股票類的投資會有豐厚盈利，但要注意的是，今年容易在金錢方面和親友產生糾紛，儘量避免借貸行為，否則傷了和氣，錢財也會受到損失。

生肖「雞」

生肖「雞」的朋友財運走高、財源廣進，有財富貴人相助，提升財富運勢，如果能拿出錢財分享、回報，貴人運會好到爆棚，另外，偏財運更是驚人，彩券、發票中獎率都很高，也會有很多意外之財，此運利於金融、金屬加工貿易、電子通信或製造等行業工作者，還容易有績效獎金等收穫。

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