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職場珍惜這3星座！雖原則強硬、說話直白　高社會化「不雷你」

▲屬蛇的朋友，在職場中容易出現溝通上的摩擦和誤解，請保持良好的心態和能量，並學會換位思考，避免糾紛擴大。（示意圖／視覺中國CFP）

▲2024年是否許下新年願望？想要財源滾滾外，職場瞎咖、小人快閃也是不少人心中的吶喊。（示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導

2024年是否許下新年願望？想要財源滾滾外，職場瞎咖、小人快閃也是不少人心中的吶喊。以星座角度來看，有三個星座擁有高程度「社會化」特質，天生就懂得人情世故，跟他一起總是能讓人感到進退得宜，工作起來非常舒服。

摩羯座
有自己的原則規範是摩羯座的特質，不易受周遭人、事、物影響，雖然他們不會為迎合他人調整自己的原則，但在踩到他們的底線之前，摩羯座都能與其培養工作上合作默契。另外，他們天生秉持真善美的相處之道，做人處事坦蕩且乾淨俐落，如果身邊有摩羯座同事真的要好好珍惜。

水瓶座
另外一個同樣做事坦蕩的星座還有水瓶座！水瓶座非常注重自己在同事之間的形象，為了要留給大家好的印象，會把自己本分內的工作做好。團隊中水瓶座的同事也時常扮演救火隊的角色，讓城團隊成果都能如期交付。但他們也是天生直腸子的人，對於豬隊友帶來的麻煩也同樣會直接說出來。

天秤座
俗話說「職場就像一場戲，都是因為沒錢才相聚」，因此工作場域中有人能體貼你心情真的會讓你覺得很舒服。天秤座優雅、隨和、和諧，懂得換位思考照顧別人的情緒與感受，做事情不躲藏，雖說話直白，但不會話中帶刺，揶揄別人。在他們心中「人品」至關重要，因此他們也不喜歡在背後捅人一刀。

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