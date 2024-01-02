7.6強震前驚爆異象！日本2白光劃破天際　網疑：隕石墜地釀災？

▲能登居民發現2道白光飛越天際，下同。（圖／翻攝自推特）

圖文／CTWANT

能登半島7.6強震撼動日本！而在日本氣象廳及全球專家仍在分析數據同時，有網友曬出地震前不久「天空降下隕石」影片，懷疑這次地震起因與隕石有關；另有網友表示，地震前曾聽到3次巨響，猜測可能是隕石撞擊地面時的聲響。

從日本網友在推特（X）上傳的影片可見，有道白光以非常快速度掠過天空，另名網友更拍下2個疑似隕石的物體一前一後飛越天空。由於這次地震分別在當地時間下午4點06分與4點10分，出現規模5.7和7.6劇烈搖晃，不少網友因此將兩者連結在一起，懷疑是隕石墜地引發地震。

日本相關機構對此雖還沒回應，但有其他網友指出隕石「有2條尾巴」，很像俗稱飛機雲的凝結尾跡；還有年紀較大以及聽過長輩故事的網友表示，過去曾在地震發生時或地震前瞬間聽到巨響，認為隕石造成地震的機率很低。

▲能登居民目擊至少數千隻鳥聚集在天空。（圖／翻攝自推特）

此外，不少民眾目擊到至少數千隻鳥聚集在天空，像海浪般集體飛離的罕見畫面，再次引發動物能預知地震或大型天災的討論。日本氣象廳則指出，本次地震震央在石川縣能登地方，深度僅10公里，預計將引發3 波海嘯，目前第1波1.2公尺高海嘯已抵達，呼籲危險民眾立即前往高處避難。

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