原來愛情這麼傷！談戀愛「最容易吃虧」TOP3星座女

▲妳談戀愛總是容易吃虧？嗎快來看自己有沒有上榜。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）



生活中心／綜合報導

有些人談戀愛時總是心甘情願為另一半付出，結果最後受傷的總是自己，《科技紫微網》整理出「談戀愛最容易吃虧」TOP3星座女，快來看看自己有沒有上榜！

摩羯女

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大家都以為摩羯女是最冷靜理性的星座，但並不代表她們在感情中不會吃虧，她們談戀愛是「結果導向」，通常是以結婚為前提交往，所以每當她們想分手的時候，就會告訴自己要冷靜，忍過去就好了，為了想要有好的結果，常常放棄自己的底線，變得一點都不像自己。

巨蟹女

巨蟹女只要一談戀愛就會用力過猛，也讓她們吃了很多悶虧，因為她們常會把氣憋在心裡，而且她們很在意對方的情緒和感受，這也導致她們談起戀愛來比別人累，當對方給不了她們想要的回饋時，就會很容易受傷，她們在感情裡的付出大多是不容易被看見的，非常吃虧！

獅子女

霸氣的獅子女在戀愛中也很霸氣，不願意占對方的便宜，所以不管是約會還是同居，她們都不會讓對方承擔所有的開銷，會主動承擔一半費用，甚至更多，有時候自己已經委屈到不行，還要裝出大度無所謂的樣子，讓自己體面一點，只有等到分手後回頭看時，才知道自己什麼也沒得到，只得到一身的疲憊。