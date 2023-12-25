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青年創作獎勵金42萬➝60萬！文類主題不限　受理日期方式一次看

▲李銘順在《八尺門的辯護人》中出身基隆八尺門阿美族聚落，被指任替犯下族人滅門血案的嫌疑犯辯護。（圖／鏡文學提供）

▲《八尺門的辯護人》原著小說曾獲得青創補助，後續媒合獲鏡文學百萬影視小說大獎首獎，也翻拍為影視作品。（圖／鏡文學提供）

記者林育綾／台北報導

為鼓勵台灣各種文類創作能量，文化部推出113年度「青年創作獎勵作業要點」，獎勵具發展潛力及原創性的寫作計畫，創作文類、主題不限，執行期程自補助核定日起1年為原則；並將獎勵金由原先的42萬提高到60萬，同時因應民法下修成年年齡，獎勵對象也調整為18～40歲，12月27日起受理申請。

文化部表示，為促進各文類原創能量，從民國106年（2017）起推出青年創作獎助，期盼為創作者提供堅實支援，至今已獎助260件計畫，挹注金額超過6400萬元。
 
針對已完成的創作計畫，文化部也積極媒合出版或影視等業者，促成作品面世或跨界延展機會，例如唐福睿《八尺門的辯護人》，獲鏡文學百萬影視小說大獎首獎、2022金鼎獎圖書類文學圖書獎、2022臺灣文學獎「蓓蕾獎」、2023台北國際書展大獎「小說獎」首獎，同名改編影集已在今年7月播出。
 
其他如蕭瑋萱《成為怪物以前》入圍2022台灣文學獎「金典獎」，並成為台灣首部入選坎城影展Shoot the Book! 單元的小說；張嘉祥《夜官巡場Iā-Kuan Sûn-Tiûnn》獲2023臺灣文學獎「金典獎」、「蓓蕾獎」等，都是透過青年創作獎勵出版的成功案例。此外，亦有許多出版作品入選Books From Taiwan選書，多件創作計畫已獲得出版或影視合約，或以網路平台及舞台劇等形式發表，成果豐碩。
 
文化部表示，青年創作獎助每年申請件數創下新高，顯見台灣的青年創作能量豐沛、持續成長茁壯，邀請青年作家們不要錯過申請機會，踴躍提報寫作計畫。

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＊相關資訊可至「青年創作獎勵作業要點」及獎補助資訊網查詢。

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