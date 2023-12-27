文化幣明年1／20發放！16歲到22歲都能領　最多一生領7次

▲「文化幣」成年禮金，明年1月20日發放。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

成年禮金「文化幣」明年起常態化，並擴大至16歲到22歲青年，文化部今（27）日宣布，常態化的文化幣將於明年1月20日起上路！只要是「民國91年1月1日～民國97年12月31日」期間出生的青年都能領，16歲青年等於「一生領7次」，可使用於看國片、看表演、購書、逛博物館、買文創等藝文消費。同時文化部也透露，今年1200點可放大至2200點攻略。

文化部長史哲表示，今年首次發放的文化幣，推行至今約半年時間，領取率已高達8成，與法國等歐洲國家推行經驗相較，絲毫不遜色，更顯現臺灣青年朋友對於藝文活動參與的熱情。因此在行政院長陳建仁大力支持下，文化幣政策自明年起編入文化部公務預算，將成為常態化政策。

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●2024擴大發放「文化幣」誰能領、怎麼領？



文化部表示，民國113年（西元2024年）文化幣適用對象將從原本的18-21歲，擴大至16-22歲，自高中到大學的青年朋友全部適用，受惠人數亦從100萬人增加至150萬人。

只要是出生日期在「民國91年1月1日～民國97年12月31日」的16至22歲青年，包含本國國民、領有居留證的外籍配偶、新住民等，在113年1月20日起，下載文化幣專屬APP後註冊填寫基本資料，即可領取1200點文化幣，使用期限至2024年12月31日止。

▲文化幣擴大發放，明年1月20日上路，從16歲開始最多一生領7次。（圖／文化部）



●今年文化幣1200點➝擴大至2200點？



文化幣1點相當於1元，不過文化部指出，今年為了刺激文化幣消費，特別推出獨立書店購書「2點加送1點」、購買表演藝術青年席位享折扣「再送100點」、結伴看國片「加送100點」，還有消費200點就抽文化幣等各式加碼活動。

文化部透過大數據分析，透露2個「賺最多」的使用方式，提供還未用完今年文化幣或想及早規劃明年文化幣聰明使用組合的青年朋友參考。



被認為「最會算」代表的同學，先利用獨立書店2點送1點優惠，在獨立書店消費600點獲得回饋300點，並幸運中獎500點；接著再購買2張青年席位共1000點，再獲回饋200點；最後則是逛博物館及市集花完所有文化幣，總計共享受了4種藝文體驗，又放大1000點點數。

另一位同學則是選擇將1200點全部用於看國片，總共看了至少5次，除了獲得電影院青春優惠爆米花外，更獲得結伴看國片300點文化幣回饋，成為「最死忠支持國片」代表。



文化部提醒，今年度針對18-21歲發放的文化幣仍可以繼續使用至明年6月30日止，相關優惠加碼措施也將持續推動，並適用於明年1月20日起發放的16-22歲文化幣。