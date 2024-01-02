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大陸 大陸焦點 特派現場

返鄉突精蟲衝腦！他打電話叫小姐「開門竟是老婆」　下秒暴怒狂揍

長年在外工作的男子入住旅館叫了小姐，沒想到等來的竟是自己的妻子。（示意圖／Pexels）

▲長年在外工作的男子入住旅館叫了小姐，沒想到等來的竟是自己的妻子。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸陝西一名男子長年在外工作，準備回家過節時，在路途中入住了一家旅館，當他發現門縫上有張「特殊服務」廣告卡片時，便耐不住寂寞選擇撥通電話，沒想到的是，等來的不是小姐，而是自己的老婆。後來，男子怒火中燒毆打了妻子，其他旅客和酒店人員則趕緊報警，夫妻倆也被判了行政拘留和罰款。

綜合陸媒報導，張姓男子多年來一直在外地工作，與妻子的感情也早已沒了激情，而想要打破現狀的張男，決定在某次過年返回家鄉，但由於抵達時已經凌晨，怕吵醒家人，便先在附近旅館下榻，隔日再回家。

當張男在旅館準備休息時，突然聽見了一陣敲門聲，打開房門後，卻發現地上有張「特殊服務」的廣告小卡片，上面還印著電話和性感美女照，一時被慾望俘虜的他，隨即撥通電話叫了小姐。又一次敲門聲，張男再次打開門後，面前穿著性感服裝的女子卻轉身就跑，張男衝出房間將她攔下後，才發現對方竟是自己的妻子。

後來，夫妻倆開始大聲爭吵，張男更將妻子壓在地上暴揍，妻子的慘叫聲也驚動了旅客和旅館工作人員，其中幾位民眾試圖上前勸架，也有人立即向警方報案。待警方到達現場後，張男夫妻倆也停止了爭吵，而妻子則坐在地上嚎啕大哭。

最終，警方將2人帶回警局做筆錄，張男被處以8天行政拘留和人民幣400元罰款（約新台幣1732元），妻子則遭處3天行政拘留及人民幣200元罰款（約新台幣866元），而張男與妻子也決定辦理離婚手續。

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