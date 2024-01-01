跨年夜搶搭小黃爆衝突！他加價1千喊：我先搭　2人釘孤枝論輸贏

▲兩名酒客因搶搭計程車發生打架衝突，警方將兩人帶回送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

北市跨年夜真不平靜！今凌晨4時許信義區華納威秀廣場前有民眾打架衝突，警方獲報到場發現兩名男性酒客在場發生口角、肢體衝突，立刻將兩人逮捕帶回釐清案情，原來是因搶搭計程車爆發口角衝突，其中一名晚到的莊姓酒客為搶搭計程車，直接向司機提出「加價1千元我要先搭」，導致雙方爆發打架衝突。

信義警方表示，1日凌晨4時許，獲報華納威秀前有衝突情事，大批警力獲報後趕赴現場強勢先將兩名打架的酒客拉開，隨後帶返回三張犁派出所釐清案情；由於今天正值跨年夜凌晨，信義警方持續加派警力在夜店周遭巡邏駐點，避免衝突事件發生。



根據警方調查：這起衝突是在場林姓、莊姓兩名酒客均要搭計程車，林男攔車後，莊男直接插隊並向司機喊出加價1千元，要求先上車；雙方因此爆發口角糾紛，後來兩人當街開打，所幸警力到場後將兩人隔開，訊後依觸犯《社會秩序維護法》移送法院裁罰。

信義警方表示，本案為偶發性酒後衝突個案，警方在跨年夜針對夜店、餐酒館周邊增派守望警力，不容許酒後違法脫序行為影響社會秩序，警方並呼籲，民眾遇有糾紛應採取理性、合法方式解決問題，以免觸犯法網。

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