2024年「和平統一、反台獨」　宋濤：牢牢把握兩岸關係主導主動權

▲大陸國台辦主任宋濤 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

大陸國家主習近平2024新年賀詞指出，「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心。」大陸國台辦主任宋濤今（2）日發表新年談話，新的一年，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，繼續堅持「九二共識」、反台獨，堅持「和平統一、一國兩制」方針，歡迎與台灣各界有識之士就兩岸關心的問題對話協商。

宋濤首先回顧過去一年，大陸方面秉持「兩岸一家親」，恢復擴大兩岸交流，歡迎台灣民眾回大陸祭祖、參訪、交流。

宋濤指出，「認識到兩岸同胞是一家人，一家人之間交流最重要、和諧最可貴，遇到困難可以一起面對，意見分歧可以坦誠交流，發展成果可以共同分享。」

▲去年十月宋濤會見台東縣長饒慶鈴，雙方協商釋迦恢復輸陸事宜。（圖／記者任以芳攝）

宋濤表示，過去一年及時解決部分台灣食品企業註冊問題，恢復台灣有關農漁產品輸入大陸，幫助台灣民眾在大陸便利使用移動支付，台胞台企共享大陸發展機遇提供助力。同時加強海峽兩岸產業合作區，幫助台灣農民在大陸創業園，搭建兩岸合作平台，讓更多台商台企集融參與高質量發展。

宋濤舉例，去年9月《中共中央 國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》正式發佈，體現大陸方面對於造福台灣同胞的理念初衷和政策導向，台胞台企持續看好大陸市場，對大陸發展前景和扎根大陸充滿信心。

涉台部份，宋濤指出過去一年，堅持「和平統一、一國兩制」方針，維護台海和平穩定，堅決對「台獨」分裂和外部勢力干涉。開展反分裂、反干涉重大鬥爭，就是要堅決反制「台獨」分裂勢力破壞台海和平穩定、阻撓兩岸關係和平發展等謀「獨」挑釁，就是要堅決反制外部勢力「以台遏華」行徑，並且強調，「祖國終將統一，也必然統一。」

宋濤指出，新的一年，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，順應兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，堅定不移反對「台獨」，堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持「九二共識」。

宋濤強調，與台灣各界有識之士就兩岸關心的問題對話協商。持續促進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來。堅持為兩岸青年提供廣闊平台。堅持堅定支持台灣愛國統一力量，堅決反對「台獨」分裂和外部勢力干涉，有力維護台海地區和平穩定，推動兩岸關係沿著和平發展的正確方向前進。