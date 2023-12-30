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大陸 大陸焦點 特派現場

賴清德強調「兩岸互不隸屬」　國台辦：暴露「台獨工作者」真面目

記者蔡紹堅／綜合報導

總統候選人賴清德30日在大選電視辯論會上強調台灣主權獨立、兩岸互不隸屬。對此，國台辦發言人陳斌華晚間表示，賴清德的言語充斥著對抗思維，再次暴露其「台獨工作者」真面目，「我們反對『台獨』分裂圖謀的行動堅決有力，粉碎『台獨』行徑、維護國家主權的能力堅不可摧。」

陳斌華提到，賴清德在30日的辯論會上宣揚「台獨」謬論、販賣「兩國論」，污蔑攻擊大陸，叫囂「以武謀獨」，言語之中充斥著對抗思維，再次暴露出其「台獨工作者」「兩岸和平破壞者」「台海兵凶戰危製造者」的真面目。

▼賴清德抵達辯論會會場。（圖／記者李毓康攝）

▲▼024總統大選電視辯論會，賴清德抵達會場。（圖／記者李毓康攝）

陳斌華指出，2016年上台以來，民進黨當局拒不承認一個中國原則和「九二共識」，推行「台獨」分裂路線，進行謀「獨」挑釁，肆意破壞兩岸關係和平發展，粗暴阻撓限制兩岸交流合作，不斷推高台海形勢緊張動盪，是導致台灣陷入兵凶戰危險境的最大亂源，是兩岸交流合作嚴重受阻、廣大台胞切身利益嚴重受損的罪魁禍首，「作為民進黨當局頭面人物、現任民進黨主席，賴清德對此難逃其責。」

陳斌華強調，「正告賴清德，『台獨』台海和平水火不容。我們反對『台獨』分裂圖謀的行動堅決有力，粉碎『台獨』行徑、維護國家主權的能力堅不可摧，解決台灣問題、完成國家統一的意志堅定不移。」

▼國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 大陸國台辦發言人陳斌華（2023.11.29） 。（圖／記者任以芳攝）

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