　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

蔡稱「蔡英文路線讓人信賴」　國台辦：是台獨對抗、害台路線

▲▼大陸國台辦發言人陳斌華（2023.12.27） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

蔡英文總統今（1）日發表任內最後一次新年講話，歷數8年來改革成效、經濟、國防等發展，以及兩岸關係等方面「施政」成績，以「和平對等、民主對話」尋求兩岸長期穩定和平共存之道，希望儘速展開對話。大陸國台辦發言人陳斌華回應，「台獨」與台海和平水火不容，延續「蔡英文路線」，就是走兩岸對抗的老路，只會讓台灣離戰爭、衰退越來越近。

陳斌華指出，2016年以來，民進黨堅持台獨分裂立場，拒不承認一個中國原則和「九二共識」，製造販賣「兩國論」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，肆意破壞兩岸關係和平發展，粗暴阻撓限制兩岸交流合作，不斷推高台海形勢緊張動蕩。

陳斌華表示，「『蔡英文路線』就是『台獨』路線、對抗路線、害台路線，是導致台灣兵凶戰危、民眾利益受損、危及地區穩定的最大亂源。」

陳斌華進一步說，蔡英文說「維持現狀」、希望台海和平穩定，實則加緊「以武謀獨」、「倚外謀獨」，推行「去中國化」，「文化台獨」、「脫鈎斷鏈」，嚴重損害台灣民眾的利益，給台海和平穩定帶來巨大危害。

陳斌華回應，「台獨」與台海和平水火不容，與台灣民眾利益福祉背道而馳。延續「蔡英文路線」，走兩岸對抗的老路，只會讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。

陳斌華說，希望廣大台灣民眾堅決反對「台獨」，在何去何從的十字路口作出正確選擇，推動兩岸關係重回和平發展正軌，維護台海和平穩定和自身安全福祉。

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

昨晚31日大陸國家主席習近平新春談話，提到兩岸問題「統一是歷史的必然」。對此，蔡英文指出，兩岸的關係最重要原則是符合民主的原則，以台灣人共同的意志來做決定。「我們是個民主的國家，將來跟中國要形成什麼樣的關係，就必須透過我們民主的程序，來做最後的決定」。

ET快訊
石川7.6強震東京有感　麻衣收警報：整個日本變很緊張
不斷更新／日本7.6強震路斷、房塌活埋「海嘯抵達」　最新災情
快訊／日本7.6地震　首相岸田下達「救災3指示」：人命第一
日本7.6地震多人遭活埋　北市搜救隊完成整備
快訊／ENERGY宣布成五月天師弟！　「突開通官方IG」粉一
日本7.6強震　消防署160名搜救隊完成救災準備
獨／直擊新潟賣場「整間店狂搖」　民眾頭套購物籃蹲地
日本氣象廳：未來2到3天恐出現震度7級地震
快訊／南韓發布海嘯警報　江原道出現0.45公尺海嘯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

蔡稱「蔡英文路線讓人信賴」　國台辦：是台獨對抗、害台路線

中國房市求穩　專家：房貸利率下調機率高

香港區議員宣誓就任　特首：必須做好「上情下達、下情上報」

公司為「不付資遣費」搬到秦嶺山村！員工一離職「馬上回到市區」

陸《愛國主義教育法》實施　對「港澳台群體」將有相應規定

港媒：中國房市低迷　經濟炸彈未拆解

陸「放氣球跨年」引發爆炸！人潮上方「冒大量火花」嚇壞推擠

陸多場跨年煙火臨時遭取消！倒數完改成「一起放氣球」

香港跨年煙火回來了！反送中、疫情停辦5年「規模有史以來最大」

新疆最北雪邊境「點火」跨年！　「禾木村」美如童話世界

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

車禍筆錄千萬不能說的事！　若不知道時速勿回答「50」

蔡稱「蔡英文路線讓人信賴」　國台辦：是台獨對抗、害台路線

中國房市求穩　專家：房貸利率下調機率高

香港區議員宣誓就任　特首：必須做好「上情下達、下情上報」

公司為「不付資遣費」搬到秦嶺山村！員工一離職「馬上回到市區」

陸《愛國主義教育法》實施　對「港澳台群體」將有相應規定

港媒：中國房市低迷　經濟炸彈未拆解

陸「放氣球跨年」引發爆炸！人潮上方「冒大量火花」嚇壞推擠

陸多場跨年煙火臨時遭取消！倒數完改成「一起放氣球」

香港跨年煙火回來了！反送中、疫情停辦5年「規模有史以來最大」

新疆最北雪邊境「點火」跨年！　「禾木村」美如童話世界

新北市體育局元旦揭牌　副市長劉和然：全力帶動產業發展

喜迎新年！新北推特色好茶禮盒　青年茶農顛覆老派印象

不斷更新／日本7.6強震路斷、房塌活埋「海嘯抵達」　最新災情傷亡

高雄跨年「原子筆當小刀」烏龍！陳其邁臉書曝危機處理

高一弟「跨年夜狂尻」尿都血！嚇傻衝急診　醫：整個塞住

快訊／日本7.6地震　首相岸田下達「救災3指示」：人命第一

蔡稱「蔡英文路線讓人信賴」　國台辦：是台獨對抗、害台路線

快訊／ENERGY宣布成五月天師弟！　「突開通官方IG」粉一看全瘋了

夏和熙睽違8年主持跨年！　「晚會後台」曝光：感謝神隊友巴鈺

日本7.6地震「近6年最強」！多人遭活埋　北市搜救隊完成整備

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

大陸熱門新聞

陸多場跨年煙火遭取消！改成一起放氣球

2023中國十大考古發現（下）

上海迪士尼取消跨年煙火秀　補償方案惹眾怒

2023中國十大考古發現（上）

一家8口住飯店231天　日花4千房費掀熱議

快訊／習近平重申統一是歷史必然！

公司為裁員搬到秦嶺！員工一離職就回市區

陸放氣球跨年引發爆炸！火花亂噴、人群推擠

新疆最北雪邊境「點火」跨年！

國二男「手遭螺絲刀貫穿」墜亡 萬人暴怒上街

央視發布2023台海十大新聞

香港跨年煙火回來了！反送中、疫情停辦5年

病人上手術台心臟驟停 陸醫師憑經驗90秒植入支架救回一命

陸愛國主義教育法開始實施

更多熱門

相關新聞

國台辦：賴清德辯論會發言「宣揚台獨」

國台辦：賴清德辯論會發言「宣揚台獨」

總統候選人賴清德30日在大選電視辯論會上強調，台灣主權獨立、兩岸互不隸屬。對此，國台辦發言人陳斌華晚間表示，賴清德的言語充斥著對抗思維，再次暴露其「台獨工作者」真面目，「我們反對『台獨』分裂圖謀的行動堅決有力，粉碎『台獨』行徑、維護國家主權的能力堅不可摧。」

被控「施壓五月天」北京秒否認 誰在「認知作戰」？

被控「施壓五月天」北京秒否認 誰在「認知作戰」？

國台辦否認陸施壓五月天！稱「民進黨造謠」　侯友宜：綠消息從哪來？

國台辦否認陸施壓五月天！稱「民進黨造謠」　侯友宜：綠消息從哪來？

施壓五月天選前表態親中？　國台辦痛批子虛烏有

施壓五月天選前表態親中？　國台辦痛批子虛烏有

劉結一任陸政協發言人　料明年兩會亮相

劉結一任陸政協發言人　料明年兩會亮相

關鍵字：

國台辦陳斌華

讀者迴響

熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

日本7.6地震　網友拍到這一幕：海嘯來了

快訊／第一波海嘯已經抵達！　日本當局：立即避難

即／日本石川7.6地震！發布海嘯警報：最高3m

快訊／日7.6地震！東京迪士尼遊客蹲坐避難

鹿兒島火山今噴發火山灰柱高達1600米

乾哥乾妹廣告車最終版送件！「鳳梨放話了」挺小商人

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

千萬卡友哭哭！北富銀取消分期回饋　2024年15家銀行權益縮水

兒衝武嶺看日出！媽見「景象差點吐血」：智商堪憂

2024第一天！3星座發了　過年前財運旺

桃園韓團現場太強「網友狂問他們是誰」

日強震「房倒地裂」畫面曝！1小時狂搖15次

哪一場跨年最頂？PTT推爆「這2場屌打」

更多

最夯影音

更多
全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」
動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面