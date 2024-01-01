蔡稱「蔡英文路線讓人信賴」　國台辦：是台獨對抗、害台路線

▲大陸國台辦發言人陳斌華 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

蔡英文總統今（1）日發表任內最後一次新年講話，歷數8年來改革成效、經濟、國防等發展，以及兩岸關係等方面「施政」成績，以「和平對等、民主對話」尋求兩岸長期穩定和平共存之道，希望儘速展開對話。大陸國台辦發言人陳斌華回應，「台獨」與台海和平水火不容，延續「蔡英文路線」，就是走兩岸對抗的老路，只會讓台灣離戰爭、衰退越來越近。

陳斌華指出，2016年以來，民進黨堅持台獨分裂立場，拒不承認一個中國原則和「九二共識」，製造販賣「兩國論」，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，肆意破壞兩岸關係和平發展，粗暴阻撓限制兩岸交流合作，不斷推高台海形勢緊張動蕩。

陳斌華表示，「『蔡英文路線』就是『台獨』路線、對抗路線、害台路線，是導致台灣兵凶戰危、民眾利益受損、危及地區穩定的最大亂源。」

陳斌華進一步說，蔡英文說「維持現狀」、希望台海和平穩定，實則加緊「以武謀獨」、「倚外謀獨」，推行「去中國化」，「文化台獨」、「脫鈎斷鏈」，嚴重損害台灣民眾的利益，給台海和平穩定帶來巨大危害。

陳斌華回應，「台獨」與台海和平水火不容，與台灣民眾利益福祉背道而馳。延續「蔡英文路線」，走兩岸對抗的老路，只會讓台灣離和平、繁榮越來越遠，離戰爭、衰退越來越近。

陳斌華說，希望廣大台灣民眾堅決反對「台獨」，在何去何從的十字路口作出正確選擇，推動兩岸關係重回和平發展正軌，維護台海和平穩定和自身安全福祉。

▲總統蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

昨晚31日大陸國家主席習近平新春談話，提到兩岸問題「統一是歷史的必然」。對此，蔡英文指出，兩岸的關係最重要原則是符合民主的原則，以台灣人共同的意志來做決定。「我們是個民主的國家，將來跟中國要形成什麼樣的關係，就必須透過我們民主的程序，來做最後的決定」。