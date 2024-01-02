沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　超派千萬別惹

▲安德魯點名「5星座」才是愛記仇的狠人，其中沒有天蠍座。（示意圖／網友茉莉提供）

記者李佳蓉／綜合報導

提到「最會記仇的星座」，你腦海中第一個浮現的是誰呢？占星YouTuber《安德魯的賤聲房》點名，有「5星座」是披著天使皮的小惡魔，外表看起來人人好，其實是超會記仇的狠人，若敢得罪、惹毛他們，肯定在心中的筆記本一條一條詳列清楚，找到機會加倍奉還。而他也說明，此次的名單中「沒有天蠍座」，絕對刷新大家三觀。

安德魯點名5星座是「真正會記仇」的狠人，務必參考太陽及月亮星座，後者代表內心隱藏的情緒，不會輕易表現出來讓人知道。快看你上榜了嗎？

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1.射手座

別以為射手座看起來粗線條、對很多事情不在意，其實他們很精明，有些時候是在裝瘋賣傻。看似與人人都能相處融洽的射手座，在剛認識人的第一時間，就能知道對方與自己合不合，若氣味相投當下就能打成一片，如果沒有把對方歸類在同一國，其防禦力與距離感就會拉大，得花更多時間與心力與他們相處。

射手座心思細膩，知道如何討人喜歡、也知道不被誰喜愛，在待人處世上是井水不犯河水、各自安好的類型，一旦被挑釁或踩到他們底線，事情絕不會這麼簡單就過。射手座不會立刻出手，而是逮到機會正面迎擊、加倍奉還，卻也讓自己暴露在風險中。面對吃軟不吃硬的射手座，建議和他們結仇要盡快解決，否則仇恨值只會越飆越高，讓他們越看越不順眼，就會處處與之作對。

2.獅子座

個性直來直往的獅子座，習慣當領袖、大人物照顧著大家，跟本身愛面子有關，很享受當「王」的感覺、備受肯定與稱讚。獅子座抱有一顆感恩的心，但若被惹毛、被冒犯，也絕不善罷甘休，不過他們不會在一開始被得罪時就氣噗噗，而是會給對方幾次機會，屢次被踩底線才會受不了。

獅子座對於喜歡與不喜歡的人差別待遇很明顯，和射手座屬於同類型者，如果被惹毛，對方還硬碰硬不道歉，甚至繼續進攻，他們絕對會打得對方落花流水。

▼獅子座也不是好惹的。（示意圖／本報資料照）

3.處女座

處女座並非真的這麼小心眼、愛記仇，而是他們記憶力實在太好。雖本身存在很多原則與眉角，但面對喜歡的人，他們能把底線無限往後推，更不會記仇；而對於惹到他們、做了對不起他們的事的人，處女座也不會有太激烈的報復手段，而是公事公辦，不論在職場或感情裡，「照規矩來」讓很多人感到崩潰。

針對他人的過錯，處女座會一條條記在心裡，等到不想忍受時就會一次翻出來算帳，只要一發生爭吵，很容易出現翻舊帳的窘境。

4.巨蟹座

不論是友情、愛情還是親情，巨蟹座屬於需要靠很多回憶堆疊感情的星座，好的也記、壞的也忘不了。加上本身心思較細膩敏感，會把情緒無限放大，容易將事情過度解讀，是否愛記仇就看能否跨過自己心裡的坎。

很多人碰到問題講開就好，但巨蟹座講開後表面上看來沒事，心裡可能還在難過，就看如何自行消化、解開自己的心結。一旦惹到巨蟹座，親手摧毀彼此間的信任，要再重新建立就有困難了，因為他們害怕受傷，而「無法釋懷的情緒」就是他們記仇的原因，無法當作沒發生過。

5.雙魚座

看起來天真浪漫又無害的雙魚座，是需要受到大家肯定與讚美的星座，但太在意他人的看法，常會過度解讀，反而造成自己內心受傷。其實雙魚座「記不好的事情」能力一流，容易深陷在過去與回憶裡，若得罪到他們，表面上會裝作沒事、笑笑帶過甚至還能和對方談笑風生，事實上已默默在內心列了黑名單。

惹到雙魚座一輩子都別想翻身，不輕易原諒傷害過他們的人，本身也是翻舊帳的高手。雙魚座絕對是個狠角色，一旦令他們難過、心冷，要想再彌補與修復，並非想像中這麼簡單。