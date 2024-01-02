總統大選8家封關民調總整理　藍綠白選情走勢一次看

記者皮心瑀／台北報導

2024選戰倒數11天，之前因萬里老家爭議飽受批評的民進黨總統候選人賴清德，近日發起反攻，猛打國民黨對手侯友宜妻子任美鈴名下出租的學生宿舍「凱旋苑」，是否會影響大選，成為觀察重點之一。根據法規，選前10日不得以任何方式發布、報導、散布、評論或引述任何有關候選人或選舉的民調，《ETtoday新聞雲》特別整理了8家封關民調，帶您快速掌握藍綠白選情。

台灣民意基金會(12/29公布)

民進黨賴蕭配32.4%、國民黨侯康配28.2%、民眾黨柯盈配24.6%

該調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、 及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談、資料清理與統計分析。訪問期間是12月22日到24日；對象以全國為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊隨機抽樣，市話佔70%，手機佔30%；有效樣本1071人，市話751人，手機320人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負2.99個百分點，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

美麗島(12/30公布)

民進黨賴蕭配39.6%、國民黨侯康配28.5%、民眾黨柯盈配18.9

該民調由《美麗島電子報》委託，即經費來源。調查規劃由戴立安負責問卷設計與分析，委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查對象為範圍內年滿20歲民眾。本次調查時間2023年12月27至29日為追蹤民調第101波。民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經「隨機跳號」替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1253人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。

鏡新聞 (01/01公布)

民進黨賴蕭配35.6%、國民黨侯康配24.1%、民眾黨柯盈配24.2%

該調查由《鏡新聞》規劃，即經費來源，委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2023年12月30日至12月31日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話547、手機552 人，共1，099 人，在95％信心水準下抽樣誤差正負2.96％。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話使用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權（Raking）。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台https://data.gov.tw/。

三立 (01/01公布)

民進黨賴蕭配30.9%、國民黨侯康配27.9%、民眾黨柯盈配23.8%

該民調委託單位三立電視台，即經費來源執行單位山水民意研究股份有限公司，訪問時間2023年12月26日~12月27日，有效樣本完成1095份訪問（家戶548份、手機547份）， 在95%的信心水準下，抽樣誤差約±2.96 個百分點，加權方式依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層加權，以符合母體結構。

調查對象全國20歲以上民眾，抽樣方法透過CATI（電腦輔助電話訪問系統）進行電話訪問，家戶以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼，手機依NCC公布各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。

菱傳媒 (01/01公布)

民進黨賴蕭配36.89%、國民黨侯康配32.83%、民眾黨柯盈配28.64%

調查是由《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從2023年12月25日至2023年12月29日，共計進行5天，當中有效樣本為12409份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.88%以內。

抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。

樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2023年7月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。

TVBS (01/01公布)

民進黨賴蕭配33%、國民黨侯康配30%、民眾黨柯盈配22%

該民調時間為113年1月1日下午4點30分至晚間7點30分，調查方法為市話、手機併用的雙底冊抽樣調查，人員電話訪問共取讀有效樣本1,281位（市話646、手機635）20歲以上台灣民眾，抽樣誤差在95%信心水準下為±2.7個百分點以內，經費來源為TVBS。

ETtoday (01/02公布)

民進黨賴蕭配38.9%、國民黨侯康配35.8%、民眾黨柯盈配22.4%

《ETtoday民調雲》於2023年12月31日至2024年1月1日，針對20歲以上民眾進行「2024總統選情調查」，以「手機簡訊」方式通知，進行封閉性網路問卷調查。回收有效樣本數1,557份，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.48%。

此次民調調查單位為ETtoday新聞雲，由ETtoday民調雲調查規劃（問卷設計、樣本抽樣、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫）。 調查範圍：台閩地區22縣市，調查對象：設籍在調查範圍，年滿20歲的民眾。抽樣設計：以《ETtoday民調雲》自建會員資料庫內，已貼標設籍台閩地區且年滿20歲以上民眾為抽樣範圍及對象，樣本抽樣方法採「分層比例抽樣」（proportionate stratified sampling），細分為戶籍地、性別、年齡三維交叉多維分層。

樣本代表性與加權：採用「比例估計法」（raking ratio estimation），母群體參數依據112年11月底台閩地區民眾性別、戶籍、年齡人口統計資料，與111年12月民眾教育程度等特徵，逐項反覆進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致（統計檢定顯著水準p-value<0.05），整體樣本即具有代表性。經費來源：ETtoday新聞雲。

聯合報 (01/02公布)

民進黨賴蕭配32%、國民黨侯康配27%、民眾黨柯盈配21%

該調查於12月26日至30日晚間進行，成功訪問了1215位成年民眾，另377人拒訪；在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負2.8個百分點以內。調查採用全國住宅及手機雙電話底冊為母體作尾數隨機抽樣，藉由增補市話無法接觸的唯手機族樣本改善傳統市話抽樣的缺點，調查結果依20歲以上性別、年齡及縣市人口結構加權，調查經費來自聯合報。