113挺侯康！高雄藍營60路口串聯拜票　夢時代周日3萬人大造勢

▲113挺侯康！高雄藍營60路口串聯拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國民黨今（2）日在全國各縣市辦理「113挺侯康、護台灣9幸福」全台路口拜票活動，高雄市黨部在高雄共計60個路口由立委候選人、市議員、里長、地方幹部等站出來，向早起上班上課的市民好朋友問候、請安，懇請大家1/13總統及立委選舉，總統支持3號侯友宜、趙少康，立委力挺國民黨提名優質候選人、政黨票投9號中國國民黨。

國民黨高雄市黨部主委黃昭順、前議長、侯康高雄競總主委莊啟旺、前高醫院長、侯友宜二哥侯明鋒站在三民區車來人往的民族九如路口，陪同立委候選人黃柏霖一起向大家懇託。

▲▼高雄藍營在60處路口串聯，向市民朋友問好拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

黃昭順受訪表示，「高雄市黨部在2024上班的第一天，在全市60個路口由各候選人、議員、里長及地方幹部，一起站出來就是要力挺侯康配、用選票一起9台灣，呼籲我們的好朋友，勇敢站出來為台灣政黨輪替一起努力」。

黃昭順說，目前許多選區的立委候選人已經進入誤差範圍內，需要靠市民好朋友的支持與相挺，要共同努力把侯康送進總統府，再把優質的立委送進立法院，讓台灣再出發。

▲▼高雄市黨部在2024上班的第一天在全市60個路口由各候選人、議員、里長及地方幹部，一起站出來就是要力挺侯康配、用選票一起救台灣。（圖／記者賴文萱翻攝）

市黨部指出，今天開始總統候選人侯友宜的二哥侯明鋒院長，將到各選區內，陪同立委候選人進行車隊掃街，在選舉最後關鍵時刻為弟弟侯友宜拚勝選的最後一哩路。

▲高雄市黨部在全市60個路口由各候選人、議員、里長及地方幹部，一起站出來就是要力挺侯康配。（圖／記者賴文萱翻攝）

選前最後黃金週，市黨部將於週日（1/7）下午3點半在高雄夢時代時代大道，舉行黃金週侯康高雄團結大會，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、前立法院長王金平、台北市長蔣萬安、前高雄市長韓國瑜、智庫執行長柯志恩等都將親自向大家懇託。

市黨部表示，當天還有重磅級神秘嘉賓站出來力挺侯康，呼籲大家一起發出屬於南台灣的怒吼，讓翻轉台灣從高雄出發！