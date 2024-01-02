天才投手張誌家驚傳「心肌梗塞」過世！PTT一片哀悼：當年真的很強

▲前職棒投手張誌家過世，享年43歲。（圖／CFP）



記者施怡妏／綜合報導

前職棒選手張誌家是天生球員，背號99號被稱為「張99」，曾在2001年世界盃完封日本爆紅，22歲旅日爬上人生巔峰，2009年因涉嫌簽賭案，而離開棒球界，今驚傳因心肌梗塞過世，享年43歲，媽媽證實這項消息，消息曝光，許多網友哀悼，「張99難得一見的天才，可惜」。

有網友在PTT發文，「有聽到小道消息，好像是喝完酒，突然心肌梗塞，然後就去了，不知道有沒有消息靈通的版友可以證實呢？以前很喜歡的一個天才投手，雖然最後走偏了」。

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貼文一出，許多網友震驚，「以前很紅，但是你問現在年輕球迷都不太知道這是誰」、「一代名將可惜了」、「之前看到他比賽時，還是一堆球迷找他拍照簽名」、「當年那個三餐老是在外的廣告還印象深刻啊」、「張那個變速球根本極品」、「他當年真的強」、「再見了天才~曾經的粉絲QQ」、「天份和星味也是目前棒球排前幾的吧，當年完封日本，出專輯上通告加上討喜的外型，那時候連我媽沒什麼看棒球都知道他」、「感謝張99曾經對棒球的貢獻」。

▲死訊一出，令球迷們唏噓不已。（圖／翻攝自PTT）



張誌家被視為天才型投手，從成棒嶄露頭角，2001年世界盃繳出好投，在預賽完投勝韓國，又在季軍戰完封日本聲名大，2009年爆發簽賭案，張誌家牽涉其中遭永不錄用，2011年被判刑2年2個月有期徒刑，離開棒球界後，傳出積欠債務消息，2021年曾接受《鏡週刊》採訪，有意重新振作，重拾高爾夫球桿，去年5月曾到澎湖指導講美國小球員，是最後的公開活動。

據了解，張誌家帶家人到大陸深圳跨年，不料，卻疑似心肌梗塞發作過世，至於詳細死因仍有待進一步確認。稍早《ETtoday新聞雲》記者致電給張誌家哥哥，針對事發當時張誌家帶著家人到大陸深圳跨年一事，哥哥表示，現在還在處理中，目前全家都趕著在辦理台胞證赴陸。

