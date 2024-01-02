賴清德當立委曾施壓關說？　邱毅曝「略有所聞」：我近日會採取行動

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康於電視辯論會指控民進黨總統候選人賴清德過去擔任立委時，為關說「海燕公司」的新藥，施壓陳水扁政府時代的藥政處長王惠珀。對此，賴清德說明，這是子虛烏有的指控，但前立委邱毅直言，這件事他當時在立法院也略有所聞，現在被趙少康重新提起，絕對不能輕易放過，「我近日也會採取相關行動」。

針對趙少康的說法，賴清德競總發言人戴瑋姍回應，這在過去就已被踢爆為錯誤文章，王惠珀不但被批為馬英九時代史上最爛的監委提名人，更是史上最爛的政治抹黑打手，只會不斷抹黑民進黨政府。

賴清德則說，在今年2月份，其團隊發現有媒體刊載這個錯誤的訊息的時候，已經採取法律行動，沒有想到趙少康在昨天的副總統辯論會上面，竟然利用網路上面的假訊息來攻擊自己，這是非常不應該的。

邱毅表示，2003年陳水扁執政，賴清德擔任立委，是預算委員會的召委，依當時衛生署藥政處處長王惠珀的說法。賴清德為關說「海燕公司」的新藥，向王惠珀兩度施壓，王惠珀不肯就範，堅持依藥審會程序走，賴清德勃然大怒，凍結藥政處30％預算，王惠珀淚灑立院，因此辭官。王惠珀說，「我看到了小陳水扁」。這段往事，他當時在立法院也略有所聞，一定要查清楚真相。