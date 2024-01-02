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高麗菜盛產過量價格下跌　市場每顆不到50元

▲目前平地初秋高麗菜已採收已進入市場交易，品質佳價格每公斤10至13元，品相差、有蟲害的約在6元至8元間。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲現在高麗菜每顆不到50元。（資料照／記者蔡佩旻攝）

文／中央社

去年9月起至12月上旬，高麗菜栽種量連9旬達警戒值亮紅燈、1旬紫爆超種；近1周台北果菜批發市場交易均價最低每公斤僅新台幣8元，大多在低檔盤旋，市場每顆不到50元。

農業部農糧署自去年8月起統計育苗場的高麗菜苗出售情況，以10天為1旬推算每月3旬的高麗菜栽種量顯示，從去年9月起到12月上旬，連續9旬亮紅燈（警戒值）、1旬（11月中旬）紫爆（超種）；證實儘管農糧署不斷跟農民團體等預警，但搶種沒有終止。

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高麗菜約栽種2個半月採收上市，從9月栽種量亮紅燈起，推算約11月起高麗菜價開始從原本每顆上百元明顯回跌；但因連續栽種過量，高麗菜價持續滑落，最近1周，傳統市場每台斤20元不到居多，換算每顆約2.5台斤，50元不到；對照其他葉菜類，超市每包都還有30多、40多元，高麗菜價格相對低許多。

農糧署官網顯示，台北果菜批發市場最近1周交易均價每公斤在8元到11.3元間，且有3天低於10元，分別是8元、8.8元、9.4元。農糧署副署長姚志旺表示，每公斤8元那天下雨，承銷商交易意願較低所致。

他說，交易均價往下跌落，確實跟連續栽種量亮紅燈有關，儘管有預警，但是販運商就是要跟農民簽約擴大栽種；萬一價格過低，會啟動協助加工處理，但是不會由政府編預算收購。

姚志旺強調，農糧署會持續掌握高麗菜價格，現在起是接近春節前採購旺季的1月，市場需求量應會增加，高麗菜應不至於跌破監控價（成本價）每公斤5.7元，但是會很便宜，呼籲民眾可多加選購。

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