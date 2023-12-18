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大陸指台構成「貿易壁壘」　農糧署長：用野蠻行為處理全球貿易

▲農糧署長胡忠一批評陸方罔顧國際慣例，國際貿易手段通常都是自己說了就算。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農糧署長胡忠一批評陸方罔顧國際慣例，作風野蠻。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

大陸商務部日前宣布對台貿易壁壘調查結果，認定台灣對大陸貿易限制措施存在「貿易壁壘」。農業部農糧署長胡忠一今表示，由此可知對岸是集權專制的國家，毫無國際慣例，通常都是他們說了算，呼籲陸方回到WTO架構下，用WTO的遊戲規則，透過國與國間的相互討論模式來解決問題，而不是每次都單方面說了就算。

胡忠一今出席112年「推動食米學園計畫」績優學校表揚活動，會後接受媒體聯訪，回應貿易壁壘議題。

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胡忠一表示，過去三、四年以來，中國還沒有提出貿易壁壘時，台灣就飽受不平等待遇，像是今天禁鳳梨釋迦、明天要禁蓮霧、文旦等柑橘類水果等，全都是他們單方面說了算，毫無科學根據，也沒有民主理念。他甚至重話批評，「既然已經是21世紀國家了，就不要做19世紀野蠻國家的行為，來處理全球國際貿易。」

胡忠一說，在面對不平等待遇下，台灣只能不斷強化自身的競爭力，過去就不斷開拓中國以外的海外市場，包括日本、香港、新加坡，以及北美市場，如果沒有對岸一再地禁止，我們還停留在賣新鮮品，現在也開始轉作加工，開發出更多農產加工品。

他也提醒業者，若一定要到涉足中國市場，只能予以尊重，但還是強調全世界不是只有中國，除了中國以外，還有很多的市場、廣大的消費者，只有回歸WTO架構，全世界共同遵循的普世價值，這樣做生意才可長可久。

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