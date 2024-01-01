新北覓上游水源增設儲水桶　平溪望古里居民用水更穩定

▲新北尋覓上游豐沛水源，HDPE水管施工中。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市平溪區望古里石灼坑地區，因位置偏遠且地勢高，自來水管線無法到達，10多年來居民使用基隆河上游野溪的水作為簡易自來水，近年來由於受到氣候變遷影響，每到夏季枯水期舊水源頭常沒水可用，遂由新北市政府水利局補助平溪區公所112萬從更上游尋找豐沛水源，補強舊有設施，使當地16戶居民用水更穩定。

新北市水利局長宋德仁表示，平溪區望古里石灼坑海拔約300多公尺，當地居民以簡易自來水系統引取山泉水使用，因近年的氣候變遷少雨，原有水源滲透地面流失、河床堆積等問題導致水源水量不足，到了夏季枯水期，即面臨水源不足的窘境，為改善當地用水問題，水利局補助平溪區公所112萬元經費，往上游尋覓豐沛水源，於更高的水源地新設取水堰1處，且增設不鏽鋼儲水桶2噸2座、5噸3座、HDPE水管480公尺，這些設施能有效汲取水源，儲備用水因應水量短少的情況。

▲上游溯源新設1處取水堰供應簡水系統用水。

望古里長林寶玫表示，石灼坑地區原有的簡水系統取水堰已經留不住水，到了夏天容易缺水，這次工程在崎嶇濕滑的河床向上找水源，才能讓下方的系統有水可用，非常謝謝水利局經費補助讓我們的系統更新，也設了更多儲水桶，使高地區居民用水更穩定。

宋德仁說，針對石灼坑這樣舊有系統設施需要擴充，或面臨無自來水用水困難的地區，2023年度共補助平溪、貢寮、雙溪、坪林、烏來、三峽、石門等地共25案的簡易自來水補助。新北幅員遼闊地理環境迥異，市府每年均編列約5000萬的經費，致力於簡易自來水系統的佈建，力求不同環境下的市民們都能在生活用水方面得到相對應的照顧。

▲新增5噸蓄水塔有助於儲備用水。

▲新增2噸蓄水塔有助於儲備用水。