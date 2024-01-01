分析／感冒不當「病貓」　蕭美琴辯論「精準打擊」連金童也吃鱉

▲民進黨副總統選人蕭美琴。（圖／記者湯興漢攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

今（1日）是唯一一場副總統辯論會，民進黨副總統候選人蕭美琴抱病上陣，申論階段表現中規中矩，被精於媒體操作的趙少康丟出震撼彈掩蓋，但蕭美琴倒吃甘蔗，在媒體提問、交互詰問階段火力加溫，一邊應對另外兩人攻勢，一邊犀利提問，甚至在部分議題的回應比總統候選人賴清德更為精準，相較上次政見會「蕭大使」溫和風格讓人眼睛為之一亮。

蕭美琴今日抱病上陣，沙啞嗓音讓她在申論階段顯得有些吃力，講到激動處也不時咳嗽，僅穩穩把申論講完，聚焦在外交和經濟政策上，並無太多亮點與新意，表現中規中矩。

趙少康像上次副手政見會一樣，還是把辯論會現場當成少康戰情室，申論階段宣布辭去中廣董事長，更現場簽名、未來副總統薪水一毛不要，為最大亮點；但他還是把目標聚焦在賴清德爭議上，質疑賴違法維安、關說，趙申論慷慨激昂、頗為吸睛。

但媒體提問環節蕭美琴一改佛系風格，一邊回擊趙少康、吳欣盈說法，一邊提出個人主張，連消帶打，顯得頗有餘裕；更在最後一題犀利的「中華民國憲法是否為護國神山」提問中，站穩中華民國基調，化解總統候選人賴清德前日口誤，並點出九二共識的矛盾之處，痛擊藍營軟肋，表現較首輪亮眼。

交叉詰問環節，蕭美琴用核廢料議題破題，趙少康並未正面回應，僅就民進黨能源政策和缺電狀況回擊，面對趙少康強勢進攻，蕭固守原本說法；直到趙質疑蕭為何取得碩士學位還被叫學士？蕭一席「我也不知道該叫你政治金童還是中廣董事長」反將一軍，是該階段最大火花；兩人針鋒相對，吳欣盈幾乎變成「見證人」角色。

趙少康一如前次政見會發揮，並未多對侯康配政見及對手題目多做回應，從申論、詰問到結論都把砲火集中在賴清德及蔡政府執政；對比趙少康「戰情室」風格，蕭美琴明顯較前次政見會加大火力，針對趙少康指控一一回應，更不時用臨場發揮金句反擊；相較過去「蕭大使」穩健作風，犀利提問更接近「蕭立委」時期風格。

綜觀整場辯論會，三人明顯訴求基本盤，趙少康不改大砲風格，從申論階段就放大招、試圖主導全場；吳欣盈多次被無視，透過俏皮發言展現真性情一面，並把餘下許多時間用來闡述柯盈配政見；蕭美琴表現如倒吃甘蔗，一邊闡述政見一邊回應趙、吳兩人質疑，詰問環節犀利表現也讓人眼睛為之一亮。