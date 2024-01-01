轟小英逼習近平對一中表態　趙少康：像逼問人家何時第一次上床

▲趙少康會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

蔡英文總統今（1）日發表任內最後一次元旦談話表示，兩岸關係何去何從，最重要是要符合民主的原則，「中華民國憲法不是風險，跟九二共識的連結才是風險」。對此，國民黨副總統趙少康於下午辯論會後受訪表示，蔡英文逼習近平一定要說清楚，但男女朋友一定要問交過幾個，什麼時後上床嗎？這就是存心沒有要走下去。

蔡英文總統今發表任內最後一次元旦談話表示，兩岸關係何去何從，最重要是要符合民主的原則，以台灣人共同意志做決定，九二共識、一中原則、一國兩制就是三位一體的對台方案，一味附和九二共識對中華民國台灣主權是最大風險所在，溝通固然重要，但以主權交換未免太沈重，而將九二共識跟中華民國憲法混為一談更會落入九二共識化的風險，「中華民國憲法不是風險，跟九二共識的連結才是風險」。

趙少康說，本來說一中各表，那是創造性的模糊，但這民進黨也說不好，卻又提不出更好的說法，「一個中國，什麼是一個中國？」就是他說他的，而我說我的，但蔡英文上台後非要跟習近平說清楚，中共又會承認嗎？民進黨就說你看，習近平說是中華人民共和國，這誰能接受？明明就有創造性模糊、擱置的空間，硬要叫他表態。

趙少康進一步舉例，例如男女朋友，一定要問交過幾個，什麼時後上床，這樣就是存心沒有要繼續走下去，「蔡英文是中華民國總統，為何總以習近平的話為話？妳應該要說一中就是中華民國，但卻那麼相信習近平喔？」批蔡英文完全失去中華民國總統的立場，完全失去總統立場。