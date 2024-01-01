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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康：請辭中廣董事長「立刻生效」　明天就把辭職書交董事會

▲趙少康在副總統候選人辯論會後記者會秀中廣董事長辭職書。（圖／記者屠惠剛攝）

▲趙少康在副總統候選人辯論會後記者會秀中廣董事長辭職書。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（1日）在副總統候選人辯論會上宣布請辭中廣董事長，他於會後受訪時說，「我實在等不及賴清德了，真的不能再等了」，他之前就說隨時可以辭中廣董事長，應該是立刻生效，明天就交董事會。對於民眾黨副總統候選人吳欣盈邀吃buffet，趙表示，謝謝吳欣盈的善意，隨時都可以，不過等吳病好了再說。

第16任副總統候選人電視辯論會1日下午2時在公視登場。會中趙少康以請民進黨副總統候選人蕭美琴吃晚餐為例，表示「我想喝稀飯，她說要吃牛排，我說好，那你吃你的牛排，我喝我的稀飯，這就是共識啊」，來闡釋九二共識中的共識未必兩人意見要一致。吳欣盈妙答，關於請吃飯部分，建議大家可以一起吃buffet（吃到飽），大家就能挑自己喜歡的吃。

媒體詢問，吳欣盈邀吃buffet，你會去嗎？趙少康笑說，謝謝吳欣盈的善意，隨時都可以，吳跟蕭美琴現在因選舉很辛苦，現在不可能，且兩位都感冒了，吳要照顧孩子又感冒，等吳病好了再說，「我覺得隨時都可以啊，沒有問題」，且將來還想跟民眾黨組聯合政府，吳將來可能是內閣一員。

至於稍早在辯論會上宣布請辭中廣董事長，媒體追問，規劃多久才想說要辭職，趙少康說，他一直在等賴清德，希望賴能夠把萬里老家捐出去，但等不到，認為自己不能再拖了，否則選舉就過了。他之前就說隨時可以辭中廣董事長，並沒有說什麼時候或不辭，剛好藉今天辯論的好機會，「我實在等不及賴清德了，真的不能再等了」，應該是立刻生效，明天就交董事會。

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