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香港區議員宣誓就任　特首：必須做好「上情下達、下情上報」

▲▼香港區議員宣誓就任　特首：必須做好「上情下達、下情上報」。（圖／翻攝港府）

▲香港區議員宣誓就任。（圖／翻攝港府）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港第七屆區議會宣誓就任儀式1月1日舉行，全體470位區議員按《宣誓及聲明條例》，宣誓擁護《基本法》，效忠香港特別行政區。香港特首李家超在儀式上表示，全體區議員必須做好「上情下達、下情上報」，發揮好政府和居民之間的橋樑紐帶作用。

李家超當天在儀式上致詞，他提到，各區議員都是愛國愛港、熱心為社區服務、來自不同背景的有能之士，肩負提升地區治理的重任，任重道遠，應為地區治理做實事，配合和落實政府政策，同時反映地區意見，以實際表現和成績讓市民切實受惠。

▼香港特首李家超。（圖／翻攝港府）

▲▼香港區議員宣誓就任　特首：必須做好「上情下達、下情上報」。（圖／翻攝港府）

李家超說，全體區議員必須擁護《基本法》，效忠香港特區；必須做好「上情下達、下情上報」，發揮好政府和居民之間的橋樑紐帶作用；把精力放在服務居民上，把社區居民的大事小情放在心上，了解他們的急難愁盼，幫助解決日常實際問題；必須將「愛國者治港」原則落實到地區治理層面，肩負維護國家安全的重責；必須以市民為中心，為社區生活帶來實質改善。

李家超還說，每位區議員都應用好自己的專業知識、社會經驗、文化背景，做到知責於心、履責於行，透過優勢互補，發揮「一加一大於二」的協同效應，切實回應市民的託付，為市民解決地區的不同問題。

李家超強調，要為市民帶來配合政府做實事的新氣象，把服務居民、造福社會作為基層治理的出發點和落腳點，帶給居民一個精誠實行的區議會，配合政府把政策落實到地區，鞏固地區治理。

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