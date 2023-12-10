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大陸 大陸焦點 特派現場

香港區議會選舉登場　特首：「愛國者治港」最後一塊拼圖

▲▼香港區議會,區議員選舉。（圖／路透社）

▲香港區議會選舉。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港2023年區議會一般選舉於10日舉行，將選出176名地區委員會界別議員及88名區議會地方選區議員。香港特首李家超上午前往半山高主教書院的票站投票，並在投票後對媒體表示，新區議會是落實「愛國者治港」的最後一塊拼圖，希望市民今天踴躍投票。

根據香港區議會資格審查委員會的公告，本次選舉獲裁定有效提名的候選人共有399名。《區議會條例》規定，資格審查委員會就相關人士是否符合擁護中華人民共和國香港特別行政區基本法、效忠中華人民共和國香港特別行政區（「支持基本法」和「效忠香港特區」）的法定要求和條件作出決定。

香港特首李家超在投票後提到，完善地區治理體系後舉行的首場區議會選舉選出來的區議員是符合香港整體利益，同時會照顧好地區利益的區議員，「這些區議員是愛國者，相信他們是稱職的。」

李家超還強調，新區議會是落實「愛國者治港」的最後一塊拼圖，希望市民今天踴躍投票。

香港立法會今年7月三讀通過《區議會修訂條例草案》，將區議會的直選席次從450席砍到剩下88席，並大幅增加官派席次，光是特首委任的就多達179席。從比例上來看，原本佔超過8成的直選席次被砍至不到2成，新增的特首委任席次則佔了超過4成。

李家超當時曾說，香港處於由治及興的新階段，修例工作在特區地區治理層面貫徹落實「愛國者治港」原則，令區議會牢牢掌握在愛國者手裡，嚴格按照基本法規定發揮好其諮詢和服務功能，為特區地區治理工作作出應有貢獻，切實回應市民期望。

▼在「愛國者治港」的原則下，今年區議會選舉已幾乎不見民主派候選人身影。

▲▼香港區議會,區議員選舉。（圖／路透社）

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