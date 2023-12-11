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大陸 大陸焦點 特派現場

投票率27%創史上最低！香港區議會選舉出包「投到半夜12點」

▲▼香港區議會,區議員選舉。（圖／路透社）

▲香港區議會選舉。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

2023年香港區議會選舉10日落幕，今年因電子系統故障，投票時間延長至午夜12時，但投票率還是創下了史上最低，僅27.54%。對於此次選舉結果，北京的態度也備受關注，中聯辦11日上午表示，此次選舉徹底把「反中亂港分子」排除在特區管治體系之外，有力貫徹了「愛國者治港」原則，開啟香港特區地區治理新篇章。

▲▼香港區議會,區議員選舉。（圖／路透社）

香港政府今年大幅修改區議會選舉制度，將直選席次從450席砍到剩下88席，並大增官派席次，光是特首委任的就多達179席。從比例上來看，原本佔超過8成的直選席次被砍至不到2成，新增的特首委任席次則佔了超過4成。

同時，本次也是「愛國者治港」原則推出後首次的區議會選舉，候選人必須接受資格審查委員會的審查，確認「支持基本法」和「效忠香港特區」才可獲有效得名，這導致本次選舉幾乎沒有民主派的候選人參加。

在多種因素的影響下，區議會選舉還沒舉行，大家就已經預測投票率會非常慘澹。一名建制派的人士選前曾說，北京方面希望投票率至少能達到3成以上，但事實上有難度，最終可能只有2成多而已。

▲▼香港區議會,區議員選舉。（圖／路透社）

選舉當天的投票意願果然相當低迷，區議會選舉的投票從上午8時30分持續至晚間10時30分，但到了下午4時30分，卻只有83萬人出來投票，投票率僅有19.19%。相較之下，2019年區議會選舉下午4時半已有約215萬人投票，投票率達到52.14%。

更慘的是，晚間7點多，票站的電子選民登記冊系統還發生了故障，導致大量票站一度無法投票，不少選民不願在場枯等，當下就放棄投票，離開了現場，之後也不願返回。

問題直到票站改用人工派票後才終於解決，選舉委員會也緊急將投票截止的時間從晚間10時半延長1.5小時，至午夜12時。

▼香港特首李家超一早就出門投票。（圖／路透社）

▲▼香港區議會,區議員選舉。（圖／路透社）

選管會主席陸啟康事後表示，電子選民登記冊系統出現故障，但不影響選舉公平、公開、誠實、安全有序進行，投票及點票過程大致暢順，他向受影響的選民、候選人等致歉。

對於投票系統故障的原因，陸啟康說，沒有證據顯示是受到網路攻擊，初步看是系統後台的數據出問題。選管會還特別強調，延長1.5小時投票時間是為了公平，並非要提高投票率。

不過，即使投票時間延長到午夜，投票率仍沒有太大的起色，總共只有119萬多人出來投票，投票率為27.54%，低於2019年的71.23%（投票人數約294萬人），也低於1999年的35.82%（投票人數約81萬人），創下了史上最低的投票率。

▼香港近年區議會選舉的投票率。（圖／翻攝港府）

▲▼香港區議會選舉投票率。（圖／翻攝港府）

對於低迷的投票率，香港特首李家超11日凌晨回應，在完善地區治理體系中，最重要考慮是何謂「完善後的區議會」，以及市民投票氣氛如何。可以看得出來，相較於投票率，李家超更重視的是「完善治理體系」。

事實上，李家超10日一早投完票時就曾向媒體表示，完善地區治理體系後舉行的首場區議會選舉選出來的區議員是符合香港整體利益，同時會照顧好地區利益的區議員，「這些區議員是愛國者，相信他們是稱職的。」

李家超當時還強調，新區議會是落實「愛國者治港」的最後一塊拼圖，希望市民今天踴躍投票。

對於此次的區議會選舉結果，北京的態度也備受關注，中聯辦11日上午表示，此次區議會選舉徹底把「反中亂港分子」排除在特區管治體系之外，有力貫徹了「愛國者治港」原則，開啟香港特區地區治理新篇章。

中聯辦強調，作為香港特區完善選舉制度後四場重要選舉的「收官之作」，此次選舉再次展現了良性競爭、理性務實、富有建設性的選舉文化，有效推動香港走出「泛政治化」和黑色選舉文化漩渦，又一次證明了完善後的香港選舉制度是一套管用的好制度。

▲▼香港。（圖／路透社）

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