下午4點半投票率才19%　香港區議會選舉正式落實「愛國者治港」

▲香港區議會選舉。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港區議會選舉12月10日登場，今年投票意願相當低迷，截至下午4時半僅有約83萬人投票，投票率僅19.19%。根據香港政府的統計數據，2019年區議會選舉下午4時半已有約215萬人投票，投票率達到52.14%。

香港政府今年大幅修改區議會選舉制度，將區議會的直選席次從450席砍到剩下88席，並大幅增加官派席次，光是特首委任的就多達179席。從比例上來看，原本佔超過8成的直選席次被砍至不到2成，新增的特首委任席次則佔了超過4成。

同時，候選人還必須接受資格審查委員會的審查，確認「支持基本法」和「效忠香港特區」才可以獲得有效得名，這也使得本次選舉幾乎沒有民主派的候選人參加。

▼香港特首李家超一早完成投票。（圖／路透社）



在多種因素的交叉影響下，香港區議會今年的投票意願相當慘澹。有建制派的人士透露，北京方面希望投票率至少能達到3成以上，但事實上有難度，最終可能只有2成多而已。

香港特首李家超10日一早就前往半山高主教書院的票站投票，並在投票後向媒體表示，完善地區治理體系後舉行的首場區議會選舉選出來的區議員是符合香港整體利益，同時會照顧好地區利益的區議員，「這些區議員是愛國者，相信他們是稱職的。」

李家超還強調，新區議會是落實「愛國者治港」的最後一塊拼圖，希望市民今天踴躍投票。

香港區議會選舉的投票時間從上午8時30分開始，一直持續到晚間10時30分，總計14個小時。根據港府的統計，2019年區議會選舉共有294萬人出來投票，投票率為71.23%。

查看歷年數據也能發現，2015年、2011年的投票率雖然都低於2019年，但最後的投票率也都高於40%以上，其中，2015年共有約146萬人投票，投票率47.01%；2011年也有約120萬人出來投票，投票率41.4%。

▼前三次區議會選舉的投票率。