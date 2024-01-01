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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康稱泰勒絲怕打仗不來台　賴清德競總：打臉蔣萬安「演哪齣？」

▲▼戴瑋姍。（圖／賴清德競選總部提供）

▲賴清德競選總部發言人戴瑋姍。（資料照／賴清德競選總部提供）

記者呂晏慈／台北報導

國民黨副總統候選人趙少康今（1日）在辯論會語出驚人說，中廣去年就邀西洋歌手泰勒絲來台，但當時因怕台灣打仗不敢來。對此，民進黨總統候選人賴清德競總發言人戴瑋姍回應，台北市政府昨日才高調宣布該消息，今天馬上在辯論會上遭趙少康打臉，實在看不懂國民黨在演哪齣？

戴瑋姍指出，趙少康所稱因為顧慮台海問題，國外演藝工作者不願意來台表演，根本是胡說八道，是天底下最大假訊息，事實上，只要看看高雄市政府的表現，趙少康的謊言就不攻自破，以去年為例，就有包括韓團BLACKPINK、西城男孩、新好男孩、紅髮艾德等多位國外知名歌手與團體來台開唱，地點就選在高雄。

戴瑋姍酸說，看來趙少康所稱台北市長蔣萬安遭泰勒絲經紀公司拒絕，顯然與台海問題沒關係，與執政能力比較有關係。

另一方面，針對趙少康今天在辯論會中澄清，沒有支持過一國兩制等說法，戴瑋姍說，國民黨前主席洪秀柱就曾赴中國大喊堅持九二共識，也說出「攜手共促祖國和平統一、共創中華民族偉大復興」，難道這不是支持一國兩制嗎？這不是掩耳盜鈴，什麼才是掩耳盜鈴？國民黨面對兩岸議題，其實就是「卑躬屈膝」，相信這也是台灣人民多數的共識。

戴瑋姍酸說，從今日趙少康的發言中，只要談兩岸就是唱和中國、責備台灣，甚至在外交議題中，還認為「大陸政策是外交政策的上位政策」，可見趙少康不僅沒有國際觀，更是無視國際現實，堅持要和中國站在一起，也難怪會有媒體報導，趙少康是中國愛用的電視名嘴第八名。她說，難怪趙少康在這麼嚴肅的場合中，也持續唱和中國。

戴瑋姍表示，趙少康整場都在用恐嚇的語言在說話，還不惜製造假訊息，例如外商不敢來到台灣等等，但實際上，在總統蔡英文任內，外商投資台灣也創造了新高，有超過2兆台幣的外資進入台灣，台商回台投資的三方案，也成功吸引到許多台灣的台商回到台灣來，這些都是實在的成績，希望趙少康可以走出自己的世界，依據事實發言，而不是一昧地和中國靠攏。

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