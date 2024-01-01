蕭美琴問為何反對前瞻計畫？　趙少康：藍執政縣市要這個不給那個

▲蕭美琴提出前瞻建設議題，詢問哪一項建設不合理，趙少康回應。（圖／公視）



記者崔至雲／台北報導

副總統候選人電視辯論會今（1）日登場，在候選人互相詰問環節時，民進黨副總統候選人蕭美琴問到，國民黨反對民進黨提出的前瞻基礎建設，國民黨有更具體的主張嗎？國民黨副總統趙少康表示，以往政府要提這麼重大的財經計劃，必須要一關一關核定數額，還要送到行政院，哪像現在這樣8800億一下就拿出來了，而且國民黨執政縣市需要錢，要這個不給要那個不給，「你們這樣公平嗎？你們好意思嗎？」

蕭美琴問，國民黨在立法院曾經杯葛跟反對蔡英文政府提出的前瞻基礎建設計畫，說前瞻計畫是錢坑計畫，但台灣面對未來，無論是公共交通運輸網的升級、軌道建設，或超前部署克服氣候變遷帶來的水資源問題，包含台北市重要的前瞻建設翡都是在賴清德任內核定。請問兩位你們批評的前瞻基礎建設或是社會照顧預算是錢坑大撒幣，你們具體主張有哪些基礎建設跟社會照顧項目不該做嗎？

趙少康說，前瞻預算的8800億是被人家詬病，第一，預算非常大，很多預算應該先有計劃以後再做預算，但民進黨是先把錢編出來，叫地方趕快把這個計畫提出來，很多就為了要到錢，不得不把這個計畫提出來，但計劃基本上並不夠周延。



趙少康表示，以前政府要怎麼提這麼重大的財經計劃？必須要一關一關核定數額，還要送到行政院，甚至送到公共工程督導會報、送到經建會去討論的，那都是有專家一個一個把關的，哪像現在這樣8800億一下就拿出來了。



趙少康又說，民進黨又說「那你國民黨不是反對嗎？那為什麼國民黨縣市長也來要呢？」但錢擺出來，他怎麼能不要呢？他多少也要啊，他要有什麼錯呢？對不對？你畫了這麼個大餅，他能不要嗎？



趙少康認為，民進黨執政的縣市，他們就大量地撒錢，要一塊呢，給十塊，對於國民黨執政的縣市就盡量扣，要這個不給要那個不給。台中捷運已經現在已經到了，這個行政院8個月了，都不核高雄市80天就核了，你們這樣公平嗎？你們好意思嗎？