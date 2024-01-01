LIVE／紐約時報廣場「華麗水晶球」喜迎2024！　百萬人湧入狂歡

記者王佩翊／綜合報導

全球迎接2024年，而眾所矚目的美國紐約時報廣場也在台灣時間1日下午1時迎來新的一年，百萬人湧入廣場內共同倒數歡慶新年。現場除了施放跨年煙火與觀賞藝人表演外，作為時報廣場跨年慣例，今年的倒數水晶球由2600多片水晶面板組成，《ETtoday新聞雲》透過直播帶您同步歡慶。

根據外媒報導，紐約時報廣場2023年累計遊客突破1億人，儘管與疫情爆發的2019年相比，仍然有15%的差距，但是此次跨年預估吸引百萬人到場，是疫情後的最大規模，而線上觀看人數更是有望破10億人。

▲紐約時報廣場歡慶2024新年。（圖／路透）

紐約時報廣場的跨年倒數重頭戲「水晶球」，此次由楓丹白露拉斯維加斯（Fontainebleau Las Vegas）和主辦方合作設計，直徑12英尺（約3.7公尺）、重達6噸的水晶球將由2600多片水晶面板組成，並以「領結」為主題，向曾被稱為「中城領結」的時報廣場致敬，最後由紐約市長亞當斯（Eric Adams）與多名傑出運動員一同按下按鈕讓水晶球落下。

多名藝人與表演嘉賓則是在當地時間12月31日就如火如荼地進行彩排，只為呈現出最完美的表演，現場還有「美中友好協會」（Sino-American Friendship Association）合作帶來「五糧和諧慶新年」（Cheers to 2024 with Wuliang Harmony）表演活動，將傳統和現代舞蹈元素融合舞龍舞獅，慶祝龍年到來。

▼紐約時報廣場跨年活動吸引百萬人湧入。（圖／路透）